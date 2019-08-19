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蔡英文一句「你們要對某人道歉」引發眾怒　台中藍營轟傲慢

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▲黃健豪和劉旻佑都在臉書上反嗆蔡英文。（圖／臉書提供）

▲市議員黃健豪在臉書上斥責蔡英文是傲慢政府。（圖／黃健豪臉書）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文日前在台中市的「辣台派開講」上提到，「你們應該對某個人(前市長林佳龍)道歉」，結果引發眾怒，國民黨議員黃健豪指出，「是要多傲慢的政府、政客，才會要求民眾向政治人物道歉呢？」，曾任國民黨青年團第12任總團長劉昱佑也說，台中人是要跟誰道歉？政治人物接受選舉檢驗是常態，他請總統收回這句話。

▲黃健豪和劉旻佑都在臉書上反嗆蔡英文。（圖／臉書提供）

▲曾任國民黨青年總團長劉昱佑反問，台中人是要向誰道歉。（圖／劉昱佑臉書）

蔡英文日前一整天行程都在台中，參訪科技公司、廟宇、逢甲吃蒸餃、出席國際同濟會活動，以及主持辣台派開講，其中，在辣台妹演講時，她說，台中的驕傲是綠川、花博，但現在這些都有點模糊，她還反問在場者，林佳龍的政見是什麼？台下一陣靜默，她說「大台中一二三」，以前大家都琅琅上口，但是現在已經聽不到了，還有人在做嗎？

▲黃健豪和劉旻佑都在臉書上反嗆蔡英文。（圖／臉書提供）

▲黃健豪在臉書上斥責蔡英文是傲慢政府。（圖／黃健豪臉書）

蔡英文還說，「你們應該對某個人道歉」，「明年總統選舉不要選錯人。」「下次市長選舉也不要選錯人！」，她強調，市民的選擇自己要負責任，不料，引發網路一片反彈聲浪。

▲黃健豪和劉旻佑都在臉書上反嗆蔡英文。（圖／臉書提供）

▲劉昱佑反問，台中人是要跟誰道歉。（圖／劉昱佑臉書）

國民黨青年團第12任總團長、第1-3屆台中市政府青年代表劉昱佑，在臉書貼文質問「我們台中人是要跟誰道歉？」他感謝蔡英文總統來台中開講，關心台中在地發展，然而有幾句話不知是否聽錯了？

▲黃健豪和劉旻佑都在臉書上反嗆蔡英文。（圖／臉書提供）
▲數百名網友到劉昱佑臉書表達看法。（圖／劉昱佑臉書）

劉說，每個人都需要對自己的選項負責，但在民主制度下，誰又需要為自己的認同感到抱歉？政治人物因為執政不力，在選舉中接受挑戰和檢視，敗選就黯然下台、負起政治責任，早已成為台灣的政治常態。

「龍市長因為大幅舉債、恣意撤廢交通建設而敗北。如果盧市長任內表現不佳，4年後也一樣，沒有誰是例外」，「總而言之，人民沒有必須道歉的理由、更不用對誰感到愧疚，還望總統收回這句話，才不枉當年79萬的殷殷切切。」

劉旻佑臉書也有數百則留言，絕大多數都是批評聲浪，「林佳龍是否要為負債道歉？」、「無能的人當總統，短短4年，負債金額是40年總和」、「怎麼不感謝台中人，沒讓林佳龍連任，才有機會升官」、「我們沒有對不起誰、反而是他傷害台中市」等等。

黃健豪也在臉書上回擊，是要多傲慢的政府、政客，才會要求民眾向政治人物道歉呢？林佳龍做得好不好，見仁見智，反正他是覺得做得很爛，大概有80萬人有一樣的看法，或更精確的說，有24萬人後悔曾經投給林佳龍，他建議，林佳龍要先罰寫24萬次對不起，再來談。

黃還說，被視為專制的中共政府，尚且知道要把「為人民服務」刻在門前、掛在嘴上；號稱自由民主的民進黨政府，卻要求人民對政府道歉，這到底是什麼垃圾政權？

他說，蔡英文既然來台中罵人又開支票，「地方不做，但中央還有人做。」台中目前還需要捷運延伸及新建經費、山海環線鐵路預算、快速道路噪音改善工程預算、台中國際機場改善預算等，只要蔡英文願意撥款，他願意寫827996張致歉卡片給某人表示歉意。

ET快訊
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關鍵字：蔡英文,黃健豪

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