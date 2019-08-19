放言民調／辣台妹吸中間選民　蔡英文44.7％勝韓國瑜

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

2020總統大選倒數半年，根據《放言》最新民調顯示，總統蔡英文以44.7％的高支持度完勝高雄市長韓國瑜的38.7％，且投給蔡英文的支持中有11.7％的中間選民。

《放言》民調分析，蔡英文吸收較多非藍綠支持者，加上少部分泛藍倒戈，是蔡英文領先韓國瑜原因，而支持韓國瑜的中間選民以及其他政黨傾向民眾比例低於蔡英文。

此外，台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人是否參選備受各界關注；《放言》民調顯示，在「三腳督」的情況下，若蔡、韓、柯三方對決，韓國瑜以34.1％領先，蔡英文30.3％居次，柯文哲26.0％位居第三；若蔡、韓、郭對決為組合，蔡英文以32.9％領先，韓國瑜31.1％居次，郭台銘27.2％第三。

▲郭台銘、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、ETtoday攝影中心、李毓康攝）



又如果，柯文哲、郭台銘皆各自參選2020，形成蔡、韓、郭、柯「四腳督」局面的話，《放言》民調顯示韓國瑜以30.2％領先；蔡英文25.6％居次；郭台銘20.2％第三，柯文哲17.0％第四。

至於，郭柯王三人是否合作參選2020，或者推出「郭柯配」、「郭王配」也成為選戰焦點；《放言》民調顯示，在「郭柯配」的情況下，郭台銘以32.1％勝出；韓國瑜以31.5％居次；蔡英文以27.4％位居第三。

而「郭王配」的情況下，與蔡英文、韓國瑜競爭，韓國瑜以32.7％勝出；蔡英文31.1％居次；郭台銘25.7％位居第三。

本次民調是由《山水民意研究股份有限公司》於108年8月12日至13日執行，針對全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構；以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽出電話號碼，有效樣本：1,078份；依內政部108年7月人口統計資料進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構，抽樣誤差：在95％的信心水準下，約± 2.98 個百分點。

▲柯文哲、蔡英文、韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）