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國民黨團點名泛公股36人酬庸名單…驚見扁朝貪污犯今身兼四職

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記者楊蕓／台北報導

國民黨團19日召開記者會，點名包括財政部、交通部、經濟部等部會旗下泛公股公司高層，有36人是酬庸綠營人士，甚至有陳水扁政府貪污犯同時身兼兩間公司的董事長、總經理職務，直呼「蔡政府酬庸大爆炸」，痛批蔡英文用人只看顏色不看專業，違反公司治理，最終都是為了幫蔡英文2020大選鋪路。

總召曾銘宗表示，國民黨團清查蔡政府在經濟部、交通部、財政部、農委會等相關部會，所屬事業機構公司董事長及總經理派任情形，剔除具有專業、合適的名單，發現「蔡政府酬庸大爆炸」，用人只看顏色不看專業，毫無避諱也不在乎外界觀感。

▲▼國民黨團召開「蔡政府酬庸大爆炸 雞犬升天吃香喝辣」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

曾銘宗舉例，近日遭監察院糾正的外交部任用「口譯哥」趙怡翔，外派駐美政治組組長案，「趙怡翔完全是政治任命，毫無外交相關經歷，按照文官制度的升遷，該職位至少需要20年外交資歷，這對一路苦幹實幹的公務員來說，公平嗎？」

曾銘宗接著指出，扁政府最後一任前勞委會主委盧天麟，2008年他曾替謝長廷、蘇貞昌輔選總統，因找人頭領乾薪從中抽傭，遭判刑1年10個月、緩刑2年，國發會卻於2019年1月派任他擔任台翔航太公司的董事長兼總經理，同時兼任亞洲航空董事長總經理，「一人擔任2個董事長、2個總經理，盧天麟有航空領域的專業嗎？到底是領幾份薪水？」

曾銘宗強調，泛公股董總平均薪水在15萬元至25萬元間，民進黨把泛公股董總肥缺大肆酬庸自己人，不但違反公司治理，也有損經營效率提升，「如此的酬庸，對得起辛辛苦苦的基層員工及廣大的投資大眾嗎？」

▲▼國民黨團召開「蔡政府酬庸大爆炸 雞犬升天吃香喝辣」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

立委賴士葆批評，這37位散布在各個政府單位、國營事業高層，其背景不是擔任過民意代表，就曾擔任過黨職，目的只為了2020大選，讓這些仍具有基層選票實力的政治人物，佔好佔滿、吃香喝辣，為蔡英文的選舉舖路，其心可議。

立委費鴻泰更質疑，今天列舉出的37位酬庸官位恐怕只是鳳毛麟角，他認為民進黨政府在任何時期，任用任何人都有其目的，不但不顧專業，也不顧文官體系65歲的年齡限制，根本阻礙了文官體系新陳代謝，讓年輕人沒有出頭的機會。

▼ 國民黨團羅列蔡政府37位酬庸名單。（圖／立法院國民黨團提供）

▲▼ 國民黨團羅列蔡政府37位酬庸名單。（圖／立法院國民黨團提供）

▲▼國民黨團召開「蔡政府酬庸大爆炸 雞犬升天吃香喝辣」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「蔡政府酬庸大爆炸，雞犬升天吃香喝辣」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：國民黨,酬庸,蔡英文

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