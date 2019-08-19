影／縮時畫面震撼曝光！818維園集會170萬人「塞爆6足球場」　網驚：現場0垃圾

記者朱世凱／綜合報導

香港民陣昨（18）日下午在香港銅鑼灣維多利亞公園舉行「流水式」反送中集會，召集人岑子杰宣布，活動共有170萬人參與，創下香港集會史上最大的人數紀錄。有網友在活動落幕後將「現場縮時影片」分享至美國網路分享平台Reddit上，讓不少人震驚地說，「看起來像是突破170萬人一樣」、「現場竟然1個垃圾都沒有，不敢置信」。

▼香港818維園集會人潮眾多。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

據悉，「流水式」集會自18日下午2點展開，民陣副召集人陳皓桓在2點40分宣布，6個足球場已經爆滿。從影像可見，人潮如同螞蟻一般，密密麻麻地穿梭在活動場地間，直至晚間路燈亮起，人潮才開始一批一批地離開，並且於今（19）日凌晨全數順利散去。有許多外國網友看見縮時畫面後直呼「太有秩序了」、「足球場外肯定還有更多人，只是沒有被拍到而已」。

更有人留言表示，「170萬人，沒有暴亂，沒有混亂，沒有垃圾」、「優雅的抗議行動」、「活動現場沒有警員駐守，難怪可以順利落幕」、「為你們感到驕傲，上帝保佑香港」、「多麼美好的一幕啊」、「這次政府會願意做出回應嗎？」、「支持這樣的行動」。

不過香港政府發言人表示，雖然集會期間大致和平，但由於參與者占用了港島多條主要幹道，路面交通大受影響，對市民造成不便，「目前最重要的是要盡快回復社會秩序，當一切平靜之後，政府會與市民展開真誠對話，致力修補撕裂，重建社會和諧。」