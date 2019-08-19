　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／縮時畫面震撼曝光！818維園集會170萬人「塞爆6足球場」　網驚：現場0垃圾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者朱世凱／綜合報導

香港民陣昨（18）日下午在香港銅鑼灣維多利亞公園舉行「流水式」反送中集會，召集人岑子杰宣布，活動共有170萬人參與，創下香港集會史上最大的人數紀錄。有網友在活動落幕後將「現場縮時影片」分享至美國網路分享平台Reddit上，讓不少人震驚地說，「看起來像是突破170萬人一樣」、「現場竟然1個垃圾都沒有，不敢置信」。

▼香港818維園集會人潮眾多。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲香港818維園集會人潮眾多，現場突然下起大雨。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，「流水式」集會自18日下午2點展開，民陣副召集人陳皓桓在2點40分宣布，6個足球場已經爆滿。從影像可見，人潮如同螞蟻一般，密密麻麻地穿梭在活動場地間，直至晚間路燈亮起，人潮才開始一批一批地離開，並且於今（19）日凌晨全數順利散去。有許多外國網友看見縮時畫面後直呼「太有秩序了」、「足球場外肯定還有更多人，只是沒有被拍到而已」。

▲香港818維園集會人潮眾多。（圖／記者黃彥傑攝）

更有人留言表示，「170萬人，沒有暴亂，沒有混亂，沒有垃圾」、「優雅的抗議行動」、「活動現場沒有警員駐守，難怪可以順利落幕」、「為你們感到驕傲，上帝保佑香港」、「多麼美好的一幕啊」、「這次政府會願意做出回應嗎？」、「支持這樣的行動」。

不過香港政府發言人表示，雖然集會期間大致和平，但由於參與者占用了港島多條主要幹道，路面交通大受影響，對市民造成不便，「目前最重要的是要盡快回復社會秩序，當一切平靜之後，政府會與市民展開真誠對話，致力修補撕裂，重建社會和諧。」

Our 818 Be Water Gathering from r/HongKong
ET快訊
《綜藝大集合》確定沒謝忻！「和阿翔不再同台」　民視曝她未來走
全文／阿翔暴瘦鞠躬連答10題…一聽見謝忻秒拋
遭0.5公分蟲咬…艾薇兒罹罕病臥床神隱2年　「已經接受死亡」

關鍵字：維園集會,縮時,足球場,反送中,集會,民陣

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正妹屍體詭失蹤！他揭「冥婚」暗黑產業鏈：鮮屍可值70萬…多女遭殘殺下嫁

男友傳情話：我好想你！女孩一看「3關鍵字」氣炸秒抓偷吃證據　網讚厲害

影／8歲吃貨女童胖到65kg…1年來狂喊肚痛！醫檢查竟是「媽幫夾菜+飯吹涼」惹禍

影／老公回來了！人妻偷情一半嚇壞裝鎮定「小王秒躲床下」…結局超展開

影／吹整晚冷氣「以為感冒」！19歲女大生隔天急診「心跳停止」…醫揭危險關鍵

影／和爸爸玩「飛高高」！3歲女兒慘遭「天花板吊扇」削頭皮炸血…顱骨碎裂命危

月事才剛來！18歲少女腹部劇痛檢查「下秒直接產出男嬰」…醫傻眼曝真相

影／遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

影／情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」畫面超母湯…高清照瘋傳網羞炸

影／騎單車過馬路！5歲妹「遭2次重輾」慘死貨車輪下…哥目睹「歪曲四肢」哭崩

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

追打環時記者付國豪！　19歲男申請保釋遭拒「還押10月底再訊」

美學者楊力宇逝世享壽86歲　鄧小平1983年會見他首提「一國兩制」

影／縮時畫面震撼曝光！818維園集會170萬人「塞爆6足球場」　網驚：現場0垃圾

香港「光復上水」發起人被夜襲！　鄉音男灑不明白粉、藤條狂毆

63歲男電梯內伸狼爪...「環抱親吻」6歲女童！　49秒猥褻畫面曝光

818維園集會破170萬人！　港府：一切平靜後會展開真誠對話

「綺夢」張敏發聲：我是中國人　14萬陸網按讚：14億人給你撐腰

在對岸從醫10餘年！51歲台灣女醫生捐大體「盡最後一份力」師生淚送

港鐵未回應「譴責警方」訴求　估200車長今響應「靜坐不開車」行動

女店員好心分麵包　害6歲童噎到...1分鐘內「大小便失禁」慘死

中職／聲林之王李友廷24日為統一獅開球　神棍樂團也登場

蔡英文一句「你們要對某人道歉」引發眾怒　台中藍營轟傲慢

影／台大成立國內首間「先端智農實驗室」　打造無人農業新技術

只要你有錢，連車庫都能客製化　Aston Matin打造超酷炫豪宅

美女妹出賣市長小鮮肉照　網友：好想跟林右昌談超越時空戀愛

年輕女國小操場險遭性侵！女警攀牆狂追爆氣逮惡狼　家長憂校園安全

小男孩TICC演唱會請到陳零九！　合唱「兩年前經典歌曲」

半導體、電子類股領漲　台股終場上漲67點收復10日線

雨區擴大！低壓帶雨彈襲16縣市　「各地午後雨勢更明顯、全面」

搶先全球限量開賣　華碩ZenFone 6 30周年限定版在台上市

大陸熱門新聞

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺..

急灌1000ml冰水…他狂吐鮮..

陸深圳示範區　港澳人享市民待遇

4500元約表妹「激烈掌聲」！..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

在對岸從醫10餘年！　51歲台..

即／維園大集合「白衣男後腦杓噴..

105kg肉女剖腹產需專人「扒..

維園大集合破170萬人！民陣：..

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒..

Costco上海開幕在即　力爭..

會員賣場對決上海　Costco..

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當..

假冒空姐發文挺國泰航空　上海男..

更多熱門

相關新聞

818維園集會破170萬人！　港府回應

香港民陣18日於維園舉行「流水式」集會，召集人岑子傑宣佈「超過170萬人參與」。港府發言人於晚上10時18分回應維園集會，集會期間大致和平，「當一切平靜之後，政府會與市民展開真誠對話，致力修補撕裂，重建社會和諧。」

港鐵200車長今發起自發性罷工行動

CNN：反送中示威者試圖恢復和平

黎智英：反送中加入貿易戰局很棒

港人來台看房增　房仲：台北、高雄詢問度皆高

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

麥當勞好貴？神人點餐法曝光：100元吃到吐

劉樂妍弄丟台灣護照　微博急求救

南韓三大社2019上半年損益出爐

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面