港鐵未回應「譴責警方」訴求　估200車長今響應「靜坐不開車」行動

▲警方在葵芳站發射催淚彈，不過港鐵卻未對此做出回應。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

先前的反送中活動中，不少港鐵站內都出現警民衝突，當中還發生了員警在葵芳站內發射催淚彈的事件，讓示威者懷疑警方違反警隊武器使用指引。據悉，有超過700名港鐵車長及列車員工督察事後發起聯署，要求港鐵譴責警方各種影響鐵路安全的行為；另外還有約200名車長將於今（19）日號召「靜坐不開車」或「缺勤」行動，讓管理層盡快正視訴求。

綜合港媒報導，港鐵700名車長和員工發起的聯署信包含三大訴求，一是要求港鐵譴責警方影響鐵路安全的行動；二是要確實保障員工與乘客安全；三則為徹底清洗車站。將軍澳線車長王政宏在遞交聯署信前發布聲明指出，早前港鐵車長在7月21日的元朗暴力事件後就有呈交過聯署信，但港鐵公司卻視而不見，只召開會議收集有關保安問題的意見及建議。

▼香港反送中行動持續延燒。（圖／記者黃彥傑、陳以昇攝）

王政宏也批評，港鐵之後派發的防護裝備顯然不足以保障員工安全，管理層卻從沒有正面回應訴求，「警方在車站及附近範圍的行動愈演愈烈，對車站及鐵路安全毫無任何考量，更在8月11日直接在葵芳站內發射催淚彈，以及在太古站以胡椒彈掃射示威者，罔顧人身安全。」

參與聯署的港鐵資深車長、葵青區區議員梁志成表示，估計有200名車長將在今（19）日自發罷工，要求港鐵回應譴責警隊的訴求，最重要的是，港府也要有所作為，保障鐵路乘客及車長安全。他最後透露，目前已經寄信給運輸及房屋局局長陳帆要求一個答覆。