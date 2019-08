戰火下的犧牲品！逃難遇空襲…窗戶在眼前震碎　4歲童毀容「再也看不見」

▲約瑪被戰火奪走視力。(圖/翻攝自GoFundMe)



記者張方瑀/綜合報導

敘利亞北部戰事頻傳,許多無辜的平民受到波及,更有許多來不及長大的孩子在砲火中失去性命。現年4歲的庫德族男童約瑪(Jouma),在1年前和家人搭乘巴士準備逃離敘利亞,沒想到卻在此時遭到空襲,坐在窗邊的約瑪立刻被碎玻璃刺滿臉,雖然幸運地活下來,但眼睛就此失明,永遠無法再看見世界美麗的景色。

約瑪一家來自敘利亞北方偏僻的庫德族部落,全家在2018年決定逃離戰區。父母帶著約瑪和弟弟,搭上巴士準備前往黎巴嫩,結果就在途中遇上空襲,坐在窗戶旁邊的約瑪,臉部直接被碎玻璃刺傷,儘管保住了性命,卻在臉上留下了疤痕,雙眼的眼角膜破損、萎縮,再也看不見任何東西。而他的父親也在襲擊中失去8隻腳趾頭。

▲▼約瑪仍樂觀地過著生活。(圖/翻攝自GoFundMe)



根據BBC的採訪,目前約瑪全家住在黎巴嫩的難民營中,但是他們只會說庫德語,沒辦法和當地使用阿拉伯語的人交談,日常生活全都仰賴當地一名敘利亞的志工。根據募資網站「GoFundMe」的消息指出,現在志工正在幫他籌措醫療費,希望可以到歐洲進行眼睛與臉部的重建手術。

BBC記者在訪談最後提到,即使失去了視力,約瑪的其他感官似乎更靈敏,他像普通孩子一樣會牽著自己的弟弟上下樓,早上自己剝香蕉吃,甚至對於攝影團隊的照相機充滿好奇。或許對約瑪來說,看不見戰火的醜惡,才能用心去感受世界美好。

Please donate generously to this #GoFundMe for Jouma who was savagely attacked by #Turkish airforce in #Afrin. He lost both eyes in the attack and will never be able to see again. With our help we can make his life a little better.



Video by @M__Delal https://t.co/1BBLk9qXw1 pic.twitter.com/PdIylCo1Oy