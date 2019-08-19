戰火下的犧牲品！逃難遇空襲…窗戶在眼前震碎　4歲童毀容「再也看不見」

▲約瑪被戰火奪走視力。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者張方瑀／綜合報導

敘利亞北部戰事頻傳，許多無辜的平民受到波及，更有許多來不及長大的孩子在砲火中失去性命。現年4歲的庫德族男童約瑪（Jouma），在1年前和家人搭乘巴士準備逃離敘利亞，沒想到卻在此時遭到空襲，坐在窗邊的約瑪立刻被碎玻璃刺滿臉，雖然幸運地活下來，但眼睛就此失明，永遠無法再看見世界美麗的景色。

約瑪一家來自敘利亞北方偏僻的庫德族部落，全家在2018年決定逃離戰區。父母帶著約瑪和弟弟，搭上巴士準備前往黎巴嫩，結果就在途中遇上空襲，坐在窗戶旁邊的約瑪，臉部直接被碎玻璃刺傷，儘管保住了性命，卻在臉上留下了疤痕，雙眼的眼角膜破損、萎縮，再也看不見任何東西。而他的父親也在襲擊中失去8隻腳趾頭。

▲▼約瑪仍樂觀地過著生活。（圖／翻攝自GoFundMe）



根據BBC的採訪，目前約瑪全家住在黎巴嫩的難民營中，但是他們只會說庫德語，沒辦法和當地使用阿拉伯語的人交談，日常生活全都仰賴當地一名敘利亞的志工。根據募資網站「GoFundMe」的消息指出，現在志工正在幫他籌措醫療費，希望可以到歐洲進行眼睛與臉部的重建手術。

BBC記者在訪談最後提到，即使失去了視力，約瑪的其他感官似乎更靈敏，他像普通孩子一樣會牽著自己的弟弟上下樓，早上自己剝香蕉吃，甚至對於攝影團隊的照相機充滿好奇。或許對約瑪來說，看不見戰火的醜惡，才能用心去感受世界美好。

Please donate generously to this #GoFundMe for Jouma who was savagely attacked by #Turkish airforce in #Afrin. He lost both eyes in the attack and will never be able to see again. With our help we can make his life a little better.



Video by @M__Delal https://t.co/1BBLk9qXw1 pic.twitter.com/PdIylCo1Oy — International Volunteers Report (@VolunteerReport) January 27, 2019

►►俄羅斯連續空襲！敘利亞難民營嬰兒「臍帶+胎盤」被炸出子宮外

►►敘利亞空襲最痛心畫面！房屋全碎「5歲姐緊抓7月大妹」父頂端求救崩潰

►修圖修到厭世！這款CP值很可以