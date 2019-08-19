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川普批准F–16V售台 　陸外交部：立即取消！否則後果美方承擔

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▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普正式批准對台售出總價80億美元、約新台幣2500億元的F-16V戰機群，對此，大陸外交部發言人耿爽今（19日）指出，美方應立即取消該項軍售計劃，否則由此造成的一切後果，必須由美方承擔，中方將根據形勢的發展，採取必要的措施，來維護自身利益。」

針對美方將對我出售F-16V戰機群，總統府發言人黃重諺表示，此軍售案將大幅強化我國空中防衛能量，我國將持續以負責任的態度，致力確保兩岸及區域的和平穩定，並維護台灣的自由民主。

大陸外交部則在下午的例行記者會上，再次就軍售議題作出回應。耿爽表示，中方近來多次就美擬售台F-16V戰機向美方提出嚴正交涉，美國向台灣出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「817公報」的規定，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，中方對此表示堅決反對。

耿爽提到，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國的核心利益，中國維護自身主權和安全的決心堅定不移，中方敦促美方認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定。

他呼籲美方立即取消該項軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，「否則由此造成的一切後果，必須由美方承擔，中方將根據形勢的發展，採取必要的措施，來維護自身利益。」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

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關鍵字：外交部,耿爽,F-16VF,16V,美國,美國總統,川普,對台軍售,特派現場

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