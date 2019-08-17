二手鍋俗俗賣100！買家想退被拒「會去問律師」：跟妳槓上了　網洗版求後續

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友在網上出售家中的全新鍋子，由於用不到所以100元便宜賣，怎料客人回家後，私訊要求退貨，說是商品跟想像的不同，還揚言「我跟妳槓上了」，表示會去找律師詢問解決途徑，讓她十分傻眼。

女網友在「爆廢公社」提到，鍋子是全新的，因為用不到才只賣100元，當天對方也是面交沒問題才帶走的，結果卻事後傳訊息說，「抱歉，這個商品和我想像的不同，它需要燉煮時間，最少好像需要3小時，我把它誤認為是快煮鍋了。我需要的是可以直接煮泡麵或小火鍋的，可以即煮即吃的，這個我可以還給妳嗎？因為我真的用不到，不好意思...我可以送到妳家沒關係。」

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▲買家想退貨。（圖／翻攝自爆廢公社）

聞言，女網友也無奈，好聲回應「抱歉，我也是用不到才便宜出售的，所以可能沒辦法退還喔，我照片也有拍到這鍋子的說明，如果妳真的不需要可以轉售喔，謝謝。」

吃了軟釘子的買家不甘示弱，直言「買東西也有售後服務吧？妳這樣那我跟妳槓上了，我付了錢不管錢多錢少也有退還的權利吧，而且我是當天20分鐘後說的，星期一我會去詢問律師如何處理，就算是1元我也可以退，我已經表明這東西我發現我不需要，怎能加諸在別人身上呢？會不會太不厚道了。」

對此，女網友不禁想問，「現在發生這種事是我的問題嗎？售後服務？還是需要給你保固？我又不是店家我也沒有逼你買。」而大票網友看完也直搖頭，紛紛笑回「人生價值剩100了」、「為了看律師怎麼說，卡一波」、「100元...律師表示，X！有病嗎」、「講的好像律師很閒一樣」。

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