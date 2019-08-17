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韓國瑜掀「公文大賽」　一次看蔡英文、其他市長批多少！

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▲▼韓國瑜出席校長聯席會議。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者袁茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前表示，自己每天至少批10份公文，讓政壇掀起了「批公文大賽」，2020年總統大選的對手總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，以及其他直轄市長都紛紛加入了這場戰局。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜：每天最少平均10件以上！

名嘴邱明玉14日在節目上爆料，「韓國瑜上任後沒在批公文的，都是李四川在批」。對此，韓國瑜15日回應，「我每天都在批公文，每天最少平均要批10件公文以上。」認為台灣政論市場的真的是不可思議，「我是覺得我要強烈抗議」。

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲蔡英文。（圖／總統府提供）

總統蔡英文：不但有公文，還有報告要看…

針對韓國瑜說自己每天最少要批10件公文，蔡英文16日表示，「我不但有公文，還有很多報告要看，所以每天總是要花一些時間」。一旁的林智堅則表示，每一個地方首長工作都很繁忙，相當訝異韓國瑜可以每天近中午才前往市府上班。

行政院長蘇貞昌：公文堆起來比一個人高。

對於這場公文之戰，蘇貞昌16日說，「我批的公文，常常要分好幾次抱進來，堆起來比一個人高，我的工作不是只有批公文，一天清晨五點多開始，經常七點多出門，弄到很晚才回家，作為人民託付責任的公務員，我覺得我有這個機會很幸運，所以我很珍惜」。

蘇貞昌提到，人民希望首長能福國利民好好做事，所以自己很認分的堅守崗位，不敢怠忽，以身作則才能帶給團隊榜樣。

▲▼柯文哲接受廣播節目專訪。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲：重點不是蓋幾個公文，而是有沒有看！

柯文哲16日說，批公文有很多種，印章蓋下去只要0.2秒，10個蓋完2秒就結束了，重點不是蓋幾個公文，而是什麼樣的公文，以及到底有沒有看。他認為這不重要，結果決定論，還是要給人家一個時間去證明結果。

▲▼蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」,新北市長侯友宜。（圖／記者季相儒攝）

▲侯友宜。（圖／記者季相儒攝）

新北市長侯友宜：公文量很多啦，真的是很多啦！

侯友宜16日下午出席「2019新北市特色烘焙產品比賽」頒獎典禮，在受訪時被問到每天批的公文數量大概多少？他回答，「批公文數量喔？我公務人員做了很久，公文是每天都要批閱的；像新北市400萬人口、29個區，公文量確實是不少。那最簡單的，我們一個區長請假的公文都會送到市長室來批，那你想公文一定很多嘛，這個不用想也知道嘛。」

至於有沒有超過10份？以及有到一個人那麼高嗎？侯友宜說，「公文量很多啦，真的是很多啦！」但其實每個地方環境都不太一樣，不能相同的類比，新北市真的事情很多，一個區長的假條都要送到這裡批，還有很多各局處的重要公文大概都是首長要親閱，所以其實是真的蠻多的啦。

關於會花多少時間在處理公文？侯友宜表示，每天都不太一樣，「最少幾個小時有吧！」一定要花幾個小時的時間，因為公文的量都有一定的份量，而且公文每一件都不太一樣，假條算是最簡單的，但若是重大決策，就必須要思考，也要做批示，「這個一件公文搞不好要花半個小時、一個小時也說不定，甚至有的要討論。其實公文不能用單以件數來看，最重要是每一個地區特性不太一樣，我們好好做事最重要。」

▲桃園市長鄭文燦專訪。（圖／記者周書羽攝）

▲鄭文燦。（圖／ETtoday資料照）

桃園市長鄭文燦：一週大概有225份左右公文。

桃園市長鄭文燦16日上午出席「桃園市科技防災暨捐贈消防人命救援器材捐贈典禮」，會後接受媒體聯訪詢問。關於高雄市長韓國瑜說「每天批10件公文。」鄭文燦指出，市府重要的政策、預算以及人事，基本上是需要經過市長同意，或者市長授權的人員才能夠核定。

▲盧秀燕指，即使私人公司，一樣嚴審資格，打擊空污。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市長盧秀燕：分層負責，依法規辦理！

面對外界提問市長1天批多少件公文？盧秀燕表示，台中是全台第二大城市，有29個行政區，29個一級機關，每天的公文非常多，政府對公文批核有職責與範圍劃分，有的公文到局長決行即可，有的則需上呈至副市長及市長，比如機密文件或動用預備金等，就需要市長本人親批，其它大小建設或相關決策，都會分層負責，依照政府行政法規來進行。

台南市長黃偉哲：天天都這麼大一疊！

黃偉哲16日下午直接在臉書上po出3秒短片，強調「批公文，是市長工作之一，沒有偷懶空間。」影片畫面顯示，至少有20份以上的公文疊在桌上，底下還有一行「天天都這麼大一疊」的文字，並且套入四周都是火的特效。

其他人也看了這些...

► 韓國瑜一天批10公文...蔡英文：我不但有公文還有很多報告
► 韓國瑜每天至少批10公文...蘇貞昌傻眼：我批的堆起來比人高
► 韓國瑜稱「1天至少批10份公文」　柯文哲：重點是到底有沒有看

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關鍵字：韓國瑜,蔡英文,柯文哲,侯友宜,鄭文燦,盧秀燕,蘇貞昌

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