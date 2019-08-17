　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被柯文哲稱第一印象「很大牌」　黃國昌致歉：心裡內疚又難過

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲柯文哲、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）

▲柯文哲、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

醫師出身的台北市長柯文哲曾幫時代力量立委黃國昌的父親開刀，對於黃國昌的第一印象，柯文哲日前表示，「我見他，他都坐著，我站著，他很大牌」。對此，黃國昌17日透過臉書致歉， 「我必須清楚明達，無論是否是誤會，責任都在我，我應該公開表達歉意，我對於整個醫療團隊，真的只有滿滿的感謝」。

柯文哲籌組台灣民眾黨，日前被問及會不會吸收黃國昌入黨時表示，「他不會給我吸收，他很驕傲的」，還提到2013年幫黃國昌的爸爸在台大開刀時，第一次看到黃國昌，「我見他，他都坐著，我站著，他很大牌」。

對此，黃國昌17日於臉書表示，「我心裡覺得內疚、相當難過」，當他看到協助救治家父的醫師，竟然有如此感受，做為一位一直心存感激的病患家屬，他必須清楚明達，無論是否是誤會，責任都在他，「我應該公開表達歉意，我對於整個醫療團隊，真的只有滿滿的感謝」。

黃國昌回憶，幾乎天天在加護病房內外穿梭的那個月，其實是他人生中最心力交瘁的日子，一方面自己到處請教，也研讀相關醫學期刊，希望瞭解當時治療的瓶頸、醫師們的考慮與以及可能的選項，一方面必須處理中研院的工作以及當時正在如火如荼進行的反媒體壟斷運動與法案的審議（最終只完成委員會審議，後來胎死腹中）。

黃國昌表示，在加護病房內外照顧家父的那個月，他幾乎算是住在臺大醫院，也因此親眼見證第一線醫護人員是如何地辛勞，所以他進入立法院後，一直非常關心醫護人員的勞動權益，「人生中經歷的每件事，其實都會對自己產生意想不到的影響」。

ET快訊
約表妹到家鄉玩！他4500元拐上床「激烈掌聲」…完事秒翻臉掐
​爆眼球女子報平安「會努力多吃多睡」　感謝香港人：818維園
輕軌車廂被噴漆超大片…員工狂刷清潔復原　19歲塗鴉男抓到了！
男大生和女友「同鄉且媽媽同姓」！一驗DNA…女方竟是小他3歲

關鍵字：柯文哲,黃國昌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被柯文哲稱第一印象「很大牌」　黃國昌致歉：心裡內疚又難過

一邊一國行動黨18日成立！陳水扁錄影談話　呂秀蓮允出席

陳水扁用馬英九的話反擊　批中監「如果扁案不是政治，什麼是政治？」

柯Ｐ自爆韓國瑜多次拒見：剛當市長就想選總統，慾望太高「像魔戒拔不下來」

張善政為韓國瑜狂嗆蔡英文　黨政人士酸：為韓張配權力中毒

韓國瑜北上跑選舉....陳其邁南下高雄勘災籲市民「務必留意豪雨」

因應美中貿易戰對台灣衝擊　蔡英文：政府備有3大策略

熊讚過四歲生日了！　東森得意狗「不倒不相識」來送禮

林右昌要花3個月變回「基隆三浦春馬」　網笑：用最高標準監督你減肥

「彰化高嘉瑜」大雨中撩水勘災　脫背心讓發抖的小女孩取暖

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

楊丞琳「會為愛情放棄事業?」　超霸氣回答...全場服了！

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

被柯文哲稱第一印象「很大牌」　黃國昌致歉：心裡內疚又難過

一邊一國行動黨18日成立！陳水扁錄影談話　呂秀蓮允出席

陳水扁用馬英九的話反擊　批中監「如果扁案不是政治，什麼是政治？」

柯Ｐ自爆韓國瑜多次拒見：剛當市長就想選總統，慾望太高「像魔戒拔不下來」

張善政為韓國瑜狂嗆蔡英文　黨政人士酸：為韓張配權力中毒

韓國瑜北上跑選舉....陳其邁南下高雄勘災籲市民「務必留意豪雨」

因應美中貿易戰對台灣衝擊　蔡英文：政府備有3大策略

熊讚過四歲生日了！　東森得意狗「不倒不相識」來送禮

林右昌要花3個月變回「基隆三浦春馬」　網笑：用最高標準監督你減肥

「彰化高嘉瑜」大雨中撩水勘災　脫背心讓發抖的小女孩取暖

中職／雙盜壘衝本壘再敲致勝安　岳東華：盡全力比賽

金希澈親口答「爆熱戀MOMO」真相　男星難過：對你很失望！

麥莉離婚「雷神弟」療傷旅行爆女女吻　回美國⋯再度同框凱特林卡特

IU《德魯納酒店》橫跨千年之戀的2個男人　最帥「青明護衛」搶走妳的心

街道變身遊樂場 黃偉哲與大小奇異英雄上街開趴

Gail感冒「聲林熱門金曲之夜」清唱《我愛你》寵粉　現場尖叫超嗨！

中職／壓制桃猿火力　廖乙忠：馬上改變模式

被柯文哲稱第一印象「很大牌」　黃國昌致歉：心裡內疚又難過

張若凡參加《聲林》粉絲翻倍！　餐廳店員為她放《走了嗎》超感動

許莉潔素顏端菜被認出...崩潰：我超醜！　「在家全套妝」才敢上工

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

19歲宅男沒碰過女生胸部　見女看護起色心…熊抱摸乳逃逸

政治熱門新聞

完整名單／韓國瑜國政顧問超強！..

基隆市長30年前舊照出土　撞臉..

獨／獨韓國瑜想找張忠謀當副手　..

館長批歐陽娜娜：丟台灣的臉

蔡英文逆轉勝韓　羅友志3點分析..

李佳芬：行政首長批太多公文不正..

陳其邁：高雄有市長跟沒有一樣

潘孟安舊照穿真理褲　鄭文燦是桃..

選後就變了！柯自爆韓拒見：慾望..

王金平：「桃園三結義」沒破局！

快訊／侯友宜洗臉蔡英文：我做事..

18日「桃園三結義」破局！　郭..

金門陳先生身分曝！送韓國瑜高粱..

結盟秒破局！王金平：祝郭柯越合..

更多熱門

相關新聞

選後就變了！柯自爆韓拒見：慾望太高

台北市長柯文哲在17日播出的《楷道論政》中，被追問，高雄市長韓國瑜選上後是否變了人？他自爆，韓國瑜上任後，自己曾多次前往高雄，幕僚多次致電邀約見面，「想說老朋友看一看」，結果一次、兩次都被拒絕，他就算了，「人，慾望太高就麻煩，好像魔戒套上去就拔不下來，從他有一天想要選總統，就讓整個人扭曲掉」。

柯文哲：鋼鐵韓粉250萬基本盤跑不掉

柯文哲談「吳郭會」：大老闆吃他豆腐很困難

柯文哲：「學姊」應該排個區域立委給她選

演講籲人民「心存善念」 柯文哲說完大笑：但看到王世堅覺得不容易

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

女友出國念書提分手　男曝結局網淚崩

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

《不能是朋友》結局預告讓劇迷崩潰了

男大生和女友驗DNA…女方竟是表姨婆

台中女大生遭輾斃！貨車轉死亡彎道奪命

塞車這樣殺時間　車怒族暖心笑了

更多

最夯影音

更多

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面