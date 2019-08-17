被柯文哲稱第一印象「很大牌」　黃國昌致歉：心裡內疚又難過

▲柯文哲、黃國昌。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

醫師出身的台北市長柯文哲曾幫時代力量立委黃國昌的父親開刀，對於黃國昌的第一印象，柯文哲日前表示，「我見他，他都坐著，我站著，他很大牌」。對此，黃國昌17日透過臉書致歉， 「我必須清楚明達，無論是否是誤會，責任都在我，我應該公開表達歉意，我對於整個醫療團隊，真的只有滿滿的感謝」。

柯文哲籌組台灣民眾黨，日前被問及會不會吸收黃國昌入黨時表示，「他不會給我吸收，他很驕傲的」，還提到2013年幫黃國昌的爸爸在台大開刀時，第一次看到黃國昌，「我見他，他都坐著，我站著，他很大牌」。

對此，黃國昌17日於臉書表示，「我心裡覺得內疚、相當難過」，當他看到協助救治家父的醫師，竟然有如此感受，做為一位一直心存感激的病患家屬，他必須清楚明達，無論是否是誤會，責任都在他，「我應該公開表達歉意，我對於整個醫療團隊，真的只有滿滿的感謝」。

黃國昌回憶，幾乎天天在加護病房內外穿梭的那個月，其實是他人生中最心力交瘁的日子，一方面自己到處請教，也研讀相關醫學期刊，希望瞭解當時治療的瓶頸、醫師們的考慮與以及可能的選項，一方面必須處理中研院的工作以及當時正在如火如荼進行的反媒體壟斷運動與法案的審議（最終只完成委員會審議，後來胎死腹中）。

黃國昌表示，在加護病房內外照顧家父的那個月，他幾乎算是住在臺大醫院，也因此親眼見證第一線醫護人員是如何地辛勞，所以他進入立法院後，一直非常關心醫護人員的勞動權益，「人生中經歷的每件事，其實都會對自己產生意想不到的影響」。