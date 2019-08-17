基隆市長30年前超帥！撞臉新垣結衣舊愛　顏值戰力能征服宇宙

▲基隆市長林右昌30年帥照曝光，被網友說這帥氣程度可以征服宇宙了。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指，下同）

記者葉國吏／綜合報導

歲月是把殺豬刀！基隆市長林右昌30年前被翻出，結果發現學生時期的林右昌根本就是日本明星，外表乾淨帥氣，網友直呼跟日本人氣男星、新垣結衣前男友三浦春馬相似度90％，引發一場騷動，就連桃園市長鄭文燦也來留言調侃說「看來是個擅長發福的夥伴呢（摸下巴）」。

▲臉書小編說，如果林右昌從政時有網路，志工數目堪比怡農（吳怡農）。

臉書粉絲專頁《貓與邪佞的手指》16日PO出基隆市長林右昌年輕時的照片，直呼「這誰？根本韓國歐巴。」文中透露林右昌年輕照片根本「臉戰力太強，比美其邁的手指，可以征服宇宙。」粉絲頁小編更說「這，年輕時參選如果有網路的話，應該志工數目堪比怡農（吳怡農）。」

從照片中可以看到，林右昌年輕時留著瀟灑的旁分髮型，俊俏臉蛋搭上精瘦的身形，跟現在發福的模樣相比，可以說完全變了一個人。

這幾張照片曝光後引起許多基隆人的震驚，政治系教授陳方隅在底下留言說「運動很重要」，也引來許多政治人物來曬年輕時已經回不去的照片。像是桃園市長鄭文燦也PO出年輕自然卷、黑框眼鏡時的照片，說「看來是個擅長發福的夥伴呢（摸下巴）」。

▲日本人氣男星、新垣結衣前男友三浦春馬。（圖／雅慕斯娛樂提供）

網友則留言說「我基隆人我驕傲，基隆美食把市長養的實在太好了」、「市長用心良苦，用實際行動代言基隆美食，你們怎麼這樣」、「歲月好殘忍XD」、「我現在可能要多看林智堅市長......我個人覺得他也挺帥的(掩面)，但會不會以後也......」

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