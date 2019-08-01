基隆是台灣的客廳！鄭麗君讚林右昌市長：有文化視野、為城市找回靈魂

▲基隆舉行「和平營區二營舍新建工程動土典禮」，文化部長鄭麗君(左2)稱讚基隆市長林右昌(左3)是一位「有文化視野的市長」。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

文化部自2016年提出「再造歷史現場」計畫，而7/31基隆舉行「和平營區二營舍新建工程動土典禮」是該計劃的關鍵一步，文化部長鄭麗君出席典禮時提到，基隆就像「台灣的客廳」，是與世界使緊密連結的重要通道，更大力稱讚基隆市長林右昌是一位「有文化視野的市長，能為城市找回記憶、找回靈魂，譲城市發展帶著靈魂往前走。」

鄭麗君在動土典禮上提到，基隆是台灣的「客廳」，是與世界史緊密連結的重要通道，更說「我們必須讓下一代知道基隆的故事，因為唯有我們自己認識自己，世界才會認識我們。」

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她分享，基隆曾是台灣第一大港口都市，廣納了多元族群、航海輸運、戰爭防衛等不同面向的歷史，許多歷史場景都留下了土地與人民的記憶。而中濱營區遷建至和平營區，將能調整城市空間，串起基隆大沙灣地區的古蹟群，完整訴說基隆從原住民、大航海時期、清治到戰後的歷史故事。這是基隆市政府推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」的關鍵一步。

文化部從2016年提出「再造歷史現場」計畫後，至今已核定補助20縣市、共30案計畫，而「大基隆歷史場景再現整合計畫」可說是再造歷史現場「以文化治理帶動城市發展」的旗艦計畫。

31日當天她特別當面感謝基隆林右昌市長，並敬佩他具備人文視野、城市願景及卓越的整合執行力，才有辦法推動這個他所說「台灣第一個以文化和歷史為主軸的都市再生計畫」。

鄭麗君也在臉書提到，此計畫能順利推動，除了感謝基隆市政府跨局處團隊的努力外，也要感謝蔡適應委員居中協助營區遷建事宜，以及國防部的通力合作，回應文化部所倡議的「部部都是文化部」的理念。



▲和平島的考古現場，今年5月開挖至今，已陸續發現史前、原住民、西班牙、荷蘭、清治、日治時期住民的生活遺留。



動土典禮後，林市長又帶著鄭部長去看和平島的考古現場。該考古現場從今年5月開挖至今，已陸續發現史前、原住民、西班牙、荷蘭、清治、日治時期住民的生活遺留，還原基隆在世界史中的完整面貌。而且自開挖以來，林右昌市長總在有最新發現時，第一時間趕赴現場，並「熱線」與她分享進度，

鄭麗君稱讚，像他這樣有文化視野及使命感的縣市首長實屬難得。「這也證明了，一位有文化視野的市長，將能為城市找回記憶、找回靈魂，譲城市發展帶著靈魂往前走。」

她期望，「再造歷史現場」不只是從文化歷史出發的城市再造計畫，更是一個運動，全台灣都應該有這樣的思維，讓城市發展帶著記憶往前走。

▲▼ 和平島考古現場，已陸續發現史前、原住民、西班牙、荷蘭、清治、日治時期住民的生活遺留。