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林右昌還原3市長電聯：北北基按程序談好　「沒有什麼颱風假多放」

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▲利奇馬颱風上午基隆風雨概況,基隆火車站行駛狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

▲躲避利奇馬颱風，基隆港上午湧入多艘漁船。（圖／記者徐斌慎攝）

記者周佩虹／台北報導

颱風利奇馬襲台，北北基三市在8日晚間7點多宣布停班課，但9日一早風雨不如預期，台北市長柯文哲一言「算運氣好，颱風假多放了」，引發討論。基隆市長林右昌上午則回應：「所有氣象資訊都很確定明顯達到放假標準，三個城市照程序談好，民眾平安就是最大的福氣！」

由於利奇馬颱風路徑在凌晨偏北80公里移動，風雨對台北市的影響變小，柯文哲9日上午在北市災害應變中心提到多放一天颱風假，但林右昌卻不是很認同，他強調，沒有什麼颱風假多放的事情，一切都是按照標準與機制進行。

林右昌表示，8日上午的所有氣象資訊都很確定明顯達到放假標準，但為了謹慎行事，所以北北基決定傍晚6點左右再開會確認；而過去原本是在晚間10點才會宣布是否停班課，但他和新北市長侯友宜都認為，如果資訊明確，就儘早決定，讓民眾也能及早因應，所以當時已有共識，提早到晚間8點宣布。

林右昌還原8日晚間的決策過程指出，晚上6點30分開會到7點左右，台北市也確定達到停班課的標準，此時他接到新北市長侯友宜的電話，表示已跟台北市柯文哲通過話，達成停班課的共識，因此在電話中決定，北北基提前到7點多共同宣布停班課。

林右昌認為，並沒有什麼颱風假多放的情形，一切都是按照標準與機制進行。因為所有氣象資訊都很確定明顯達到放假標準，所以照程序三個城市談好，有共識就可以共同宣佈。他強調，政府做最好的準備，民眾平安就是最大的福氣！而根據上午10點的資訊，基隆在這次利奇馬颱風所發生的災情共11件，路樹倒塌4件、積淹水災情1件、民生及基礎設施受損4件、其他2件。

▲ 北北基9日是否上班上課　林右昌：下午6時可望有答案。（圖／基隆市政府提供）

▲林右昌8日巡視利奇馬防颱情形。（圖／基隆市政府提供）

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關鍵字：颱風假,利奇馬,柯文哲,侯友宜,林右昌

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