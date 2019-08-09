基隆中元普渡躲過利奇馬颱風　林右昌：老大公﹑好兄弟總是有保庇

▲2019基隆市中元普渡為期一個月的活動盛事，8月1日展開。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者陳弘修／綜合報導

利奇馬颱風襲台，適逢基隆中元普渡，雖然氣象預報顯示為強颱，但在9日凌晨三點最後一刻北偏，基隆市長林右昌表示，今早很多基隆市民都鬆了一口氣，老大公，好兄弟總是有保庇。

對於利奇馬颱風截至目前為止沒在基隆造成災情，有市民嘖嘖稱奇說市長實在是福氣大，林右昌接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，8日中午剛好是基隆市政府中元普渡祭拜活動，雖然氣象資料顯示強颱直撲台灣而來，但他還是誠心祈禱颱風能夠偏移，不要造成重大災害，沒想這個颱風硬是在凌晨三點最後一刻北偏，風雨變小，的確讓市民鬆了一口氣。

談到今年的中元普渡活動剛開始就碰到利奇馬颱風，林右昌也說，在其他縣市舉行的中元祭只普渡一天，但基隆市是整整舉行一個月，有拜有保佑，普渡期間有颱風都會跑掉，就連下大雨的也會突然在遊行前停了，他自己都碰到好幾次，「老大公，好兄弟總是有保庇」。

根據基隆中元普渡的活動規劃，8月14日（農曆7月14日）放水燈遊行活動當天會有開場舞，除了有台灣國樂采風樂坊，大紅桔劇場演出，台灣搖滾歌手亂彈阿翔也會跟北管音樂交合作演出，透過音樂舞蹈跟鼓聲結合，傳達中元祭的人文精神。

另外，曾效力太陽馬戲團的知名舞蹈家張逸軍，也會為基隆帶來全新創作「潮海渡」，演繹過去漳泉械鬥的文化和歷史，這部代表基隆中元祭的作品，售演日期為8月16日至18日，地點在文化中演藝廳。

基隆市政府也表示，八月期間，只要在基隆市內消費滿300元，在地店家會給兌換刮刮卡一張，還有摸彩券，有機會抽中公主郵輪船票，歡迎大家一起來基隆感受不一樣的中元祭。