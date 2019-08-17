慧眼看天下／貿易戰重創大陸經濟？　內憂外患恐衰退

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超過1年的中美貿易戰，下周將在上海進行新一輪協商，但雙方似乎都沒有讓步的跡象，而根據大陸國家統計局公佈的數據顯示，大陸今年上半年國內生產總值(GDP)增長速度為6.3%，創近30年來最低成長記錄，貿易戰對經濟的影響逐漸浮現。慧眼看天下第65集，邀請到總體經濟學家吳嘉隆，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲中美貿易戰傷經濟。（圖／CFP）

貿易戰不確定變數! 華為豁免令最後倒數

隨著中美貿易戰升溫，兩國互相指責未兌現大阪G20川習會承諾後，華為再度成為箭靶! 美國總統川普頒布臨時規定，禁止美國政府機關，直接從華為等五家中國大陸企業，購買電信、影視監控設備或服務，而下周一剛好是美國對華為90天豁免期的到期日，外界預期美方延期禁令的可能性低，屆時貿易戰恐再度惡化。

▼華為90天豁免期將滿。（圖／路透）

與安卓競爭? 華為發表自家作業系統「鴻蒙」

華為謠傳已久的作業系統鴻蒙，總算正式亮相；華為在開發者大會上盛大公開鴻蒙系統，更強調安全性比安卓好、性能也超過谷歌，但鴻蒙到底會先搭載到哪個裝置上呢，並非外界所猜想的，華為主力手機產品，而是涉足新的領域，搭載在智慧電視上。

▼華為在開發者大會上正式發佈鴻蒙操作系統。（圖／翻攝自「央視新聞」微信公眾號）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。