費城槍戰8小時落幕！秘密攻堅救出受困警　槍手身分曝光

▲ 警方透露,攻堅人員在槍手不知情的狀況下展開秘密行動,救出多名員警。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國賓州費城14日當地下午4時30分爆發緝毒槍戰,在警匪對峙近8小時後終於落幕,槍手已被逮捕拘留。此案共有6名員警中彈送醫,2名警察及3名人質稍早已被安全釋放,並無受傷,消息人士透露,槍手是現年36歲住在費城的希爾(Maurice Hill)。

UPDATE: Suspect is in custody. SWAT is still clearing the house