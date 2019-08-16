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結盟秒破局！王金平嘆「怕高鐵誤點」下句神反轉：祝郭柯越合越好

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記者鄒鎮宇／台北報導

台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘及前立法院長王金平的預計18日的桃園三結義確定破局。王金平表示，他本來就有安排行程，又怕高鐵會誤點，去的可能性很小，隨後又坦承「我的意思就是不會去」，證實「郭柯王」結盟破局。

外傳郭、柯、王18日將在桃園體育館舉行的「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」宗教活動上合體。對此，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，郭當天有預定行程，地點也在桃園，因此去的機率不高。

▲▼郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭台銘、柯文哲、王金平的桃園三結義確定破局。（合成圖／ETtoday資料照）

王金平表示，他18日本就有預定行程，「因為我很害怕，恐怕高鐵會誤點，所以為了趕原來已經安排好的中部的行程，所以我大概去的可能性非常少。」當媒體再次追問時，他也坦言，「我剛才講過了，我這個意思就是不會去的意思，你們理解不到嗎？呵呵呵」。

「高鐵現在怎麼會誤點，哈哈哈」，王金平笑說，他18日要到台中趕活動，即使到桃園參加活動，能見面的時間只有20分鐘，「20分鐘又能夠什麼呢」、「有緣總是會再見面」，「（但）跟郭董隨時可以見面」。

▲▼ 台灣高鐵加開中秋班次疏運龐大旅客量。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲台灣高鐵示意圖。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，談到柯文哲專訪時表示他和郭台銘是獅子及老虎，王金平則是狐狸。王金平說，他是人，「那麼每個人（都有）自己的感受」，「我是祝福他們啦，越合越好。」

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關鍵字：桃園,三結義,,王金平,高鐵,誤點,郭台銘,柯文哲

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