　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普警告：若中國反擊「將祭終極報復手段」　貿易戰打越久美國越強

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普不認為中國會採取報復措施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間15日針對美中貿易紛爭宣稱，他認為這場貿易戰不會打太久。綜合外媒報導，川普當天自新罕布夏州飛往紐澤西州莫里斯敦機場（Morristown Airport）前向記者透露，與中國間溝通狀況良好；但若中方進行報復，美國也會發動「終極報復」。

美中兩國互相祭出高額關稅，接連幾次對話都無具體成效。川普對此表示，「此狀況持續越久，我們就會變得更強；我覺得（貿易戰）很快就會結束。」針對預計9月登場的美中貿易協商，川普說明，「據我所知，會議目前仍在進行中。我們以電話進行相當有效的對話。」

有鑑於美國9月起將對價值3000億美元的中國商品加徵10%關稅，中方正商討應對方式。川普對此則強調，「我們正和中國進行很棒的對話。但若中國展開報復，我們也會祭出終極報復手段。」

《路透社》則報導，川普不認為中國真的會展開報復。他當天接受新罕布夏州地方電台WGIR訪問時也表示，「老實說，中國很想達成協議，但須在適當的條件之下進行。」他提到，美中貿易談判代表9月預計在華府會面，近期也將與中國國家主席習近平熱線，但並未公布具體時間。

ET快訊
浩子深夜PO文：再怎麼快樂還是會結束　許願曝「真實心聲」
UberEats正妹吐辛酸：真不是輕鬆工作　照片下方有亮點…
喉嚨咳「白米粒」好臭！醫翻扁桃腺揪「20顆白蟲卵」：全是結石

關鍵字：貿易戰,美中貿易戰,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孩子剛出生…他槍戰「對峙警察8hrs」6傷　過程還與女友視訊

愛用「棉花棒」清耳朵導致恐怖感染　她耳道潰爛5年頭骨慘被侵蝕

不爽到極點！文在寅「一個韓國」惹毛北韓　發言人暴怒：別想再坐下來談

日10歲女童赴港採訪示威！　曝熱血記者魂：想瞭解真相就要和當事人對話

川普警告：若中國反擊「將祭終極報復手段」　貿易戰打越久美國越強

車摔進山溝…拖吊竟見後座「骷髏白手」伸出窗外丟黑布

川普不想看到武力鎮壓：習近平會面示威者，15分鐘就能解決

兩顆雞蛋微波6分鐘炸裂　蛋液噴臉22歲女慘叫：臉皮像被扯掉！

川普再槓4人幫！　以色列總理應要求「禁止2民主黨女眾議員入境」

4周內6次！北韓又試射2枚不明飛行物　南韓軍方：疑似導彈

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

Sunnee「15歲黑長直髮」舊照曝光！　 她一看跪地崩潰：關掉

孩子剛出生…他槍戰「對峙警察8hrs」6傷　過程還與女友視訊

愛用「棉花棒」清耳朵導致恐怖感染　她耳道潰爛5年頭骨慘被侵蝕

不爽到極點！文在寅「一個韓國」惹毛北韓　發言人暴怒：別想再坐下來談

日10歲女童赴港採訪示威！　曝熱血記者魂：想瞭解真相就要和當事人對話

川普警告：若中國反擊「將祭終極報復手段」　貿易戰打越久美國越強

車摔進山溝…拖吊竟見後座「骷髏白手」伸出窗外丟黑布

川普不想看到武力鎮壓：習近平會面示威者，15分鐘就能解決

兩顆雞蛋微波6分鐘炸裂　蛋液噴臉22歲女慘叫：臉皮像被扯掉！

川普再槓4人幫！　以色列總理應要求「禁止2民主黨女眾議員入境」

4周內6次！北韓又試射2枚不明飛行物　南韓軍方：疑似導彈

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

雲端最前線／桃園「結義」恐生變　郭柯王同框喬不攏？

辛辛那提大師賽／費德勒遭21歲小將爆冷　62分鐘打包生涯第2快　

孩子剛出生…他槍戰「對峙警察8hrs」6傷　過程還與女友視訊

鬼月心驚驚　安南醫院旁連2日同時間發生車禍！

2019桃園購物節「啤酒狂歡一杯子」　同樂搶好康

愛用「棉花棒」清耳朵導致恐怖感染　她耳道潰爛5年頭骨慘被侵蝕

張惠慈世青角力賽鍍銀　創中華隊隊史最佳成績

酒醉女遭陌生男「推一把」！林森北路清晨流血鬥毆　警噴辣椒水逮9人

「3.3億男」哈波再見滿貫砲！　費城人9局灌6分逆轉小熊

國際熱門新聞

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自..

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

15歲少女離奇失蹤　死因：腸出..

她假醉脫褲挑逗　看到正宮秒醒

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全..

數百萬蜉蝣做愛後陳屍俄小鎮街頭

他欠贍養費　被岳母捅27刀割蛋..

Uber司機接女客前收訊息「當..

雞蛋微波6分鐘炸裂　22歲女險..

建議習見示威者　川普：美好結局

2中國大媽在長灘島抱兒洗屁屁、..

法國Uber Eats外送員性..

戀愛啦！日本最可愛女高一生出爐

今年7月史上最熱！「創140年..

更多熱門

相關新聞

川普籲習近平見示威者：不想看到武力鎮壓

美國總統川普近期頻繁關注香港示威運動，他15日表示，不希望看到中國暴力鎮壓示威者，如果中國國家主席習近平願意親自接見這些抗議者的領袖，15分鐘內就可以解決問題，「我知道這不是他會做的事情，但我想這不算是壞主意。」

21萬人連署川普大廈坐落「歐巴馬大道」

川普：很快就會和習近平通話

建議習見示威者　川普：美好結局

美股道瓊反彈　沃爾瑪飆漲5.5％

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

梁靜茹老公親自出面！被傳離婚一整晚…發聲：開心就好

騎車回母校！女大生遭貨車輾過慘死

比罹癌慘！這病害他小腿破300個洞

嘉義男約趴被放鳥怒「PO裸照讓妳紅」下場曝

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面