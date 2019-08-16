油箱驚見「白色粉末」！他疑前妻撂人處理...監視器曝2男超商買OO潛停車場

▲▼鄭男汽車油箱遭灌白色粉末，監視器畫面驚見2男深夜潛停車場。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

新北市一名鄭姓男子開車前往加油站時，驚見汽車油箱蓋遭到破壞，還被灌入了大量「白色粉末」，趕緊報警處理，調閱監視器後才發現，有2名男子15日凌晨3時許潛入停車場，也找到2男赴超商買鹽巴的畫面。他懷疑可能是前妻託人所為，因為2人有探視權的官司正在處理中，警方目前朝毀損罪方向偵辦。

39歲的鄭姓男子表示，15日凌晨1時許他將租來的自小客車停放至新北市土城區中央路二段一處地下停車場，豈料中午要將車輛開至土城加油站加油時，卻發現油箱蓋內被灌入大量「白色不明粉末」，嚇得趕緊將車輛開回停車場並報警處理。

透過監視器畫面可看到，15日凌晨3時許有2名身穿T恤、長褲，戴著口罩的男子走入停車場，並朝鄭男租賃的自小客車靠近，其中一名男子手中更拿著一包白色粉末，讓鄭男忍不住懷疑這2名男子就是凶手，隨後便在附近超商的監視器畫面中發現，其中一名男子花15元購買一包高級精鹽的影像。

面對警方提問是否有與他人結怨，鄭男想了一想表示，之前與前妻有探視權的官司正在處理中，雖沒有直接證據，但他懷疑是前妻拜託人「處理」的。目前全案朝毀損罪嫌進行偵辦。

▲▼監視器畫面見到一名橘衣男子買鹽，隨後又現身停車場。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

針對這起案件，汽車維修業者溫能宗表示，車輛被灌鹽有2種後果，一是由於油箱為鐵製品，灌鹽容易造成生鏽；二是汽油幫浦可能會塞住，整個油路會受影響，導致汽車拋錨等情況發生。

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