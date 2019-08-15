敲門沒回應！弟趴床「長屍斑」亡　丁小芹低頭雙手合十...忍淚送最後一程

▲▼丁小芹弟弟身亡，家屬從往生室走出不發一語。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

記者陳雕文、邱中岳／新北報導

女藝人丁小芹官司纏身，日前傳出與弟弟有金錢糾紛，又爆出胞弟恐嚇母親的事件，2人因此鬧上警局，但丁母15日卻意外發現，兒子趴在床上失去生命跡象，身上還長出屍斑，屋內則留有半瓶的58度金門高粱酒，丁小芹與家人走出醫院時，不發一語面色哀戚。

據了解，丁母14日清晨醒來時，雖然聞到兒子身上有酒味，但她並不以為意倒頭繼續睡，上午10時許出門上班也無察覺異樣，孰料，晚間8時許回到家敲門叫兒子吃飯卻沒有得到回應，她這才察覺不對勁...

丁母趕緊開門查看情況，卻發現兒子趴臥在房間床上，身上還長出了點點屍斑，房間內地上就擺著許多空罐，嚇得報案，並在救護人員指示下替兒子施行CPR後，送醫搶救，但兒子仍回天乏術。

丁小芹得到消息後，趕到耕莘醫院，在往生室外難過到蹲地啜泣，稍早只見丁小芹雙手合十頭低低，與父母一同走出往生室，要將弟弟的遺體送往板橋殯儀館，面對媒體鏡頭一句話都不說，神情哀戚。

▲丁小芹一家人前往板橋殯儀館。（圖／記者陳雕文翻攝）

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