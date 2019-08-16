影像曝光！宮廟普渡完好兄弟...71歲阿公遭男大生開車猛撞「當場彈飛」亡

記者趙永博、陳豐德／新北報導

新北市新莊區15日深夜10時許發生一起嚴重的交通事故！一名男大生開車行經捷運新莊站2號出口後方時，不幸撞上一名才從廟裡做義工協助普渡事宜完的71歲老翁，導致對方當場彈飛失去生命跡象，送醫急救後仍因傷勢過重宣告不治。

據了解，20歲陳姓男子15日深夜駕駛休旅車從新莊往三重方向沿著中正路行駛，孰料，行經捷運新莊站2號出口後方時，疑似因精神不濟，將車輛駛上右側人行道，將腳踏車停放告示牌給撞斷，隨後又撞飛71歲的葉姓老翁，直到撞上電信箱才停止。

▲▼男大生開著休旅車疑因精神不濟衝上人行道，行人遭撞身亡。（圖／翻攝自臉書社團「愛．新莊」，下同）

由於撞擊力道猛烈，葉姓老翁當場被彈飛倒臥路邊，這一幕嚇壞路過行人！警消人員獲報趕抵現場，發現葉姓老翁已失去生命跡象，緊急將他送往醫院搶救，雖經緊急救治，但葉姓老翁仍因傷勢過重不治...

肇事的陳姓男大生傷勢不重，僅有輕微擦挫傷，他向警方表示，自己開的是母親的休旅車，可能是因精神不濟才會發生事故；警方對他進行酒測，結果出爐無酒精反應，但由於葉翁送醫不治，最後仍會依過失致死罪將陳男移送至新北市地方法院。

警方事後派請鑑識人員及交通分隊員警到場拍照採證，同時也調閱附近監視器畫面，要釐清整起事故的肇事原因。警方也呼籲駕駛人，為了他人及自身的安全，行車時務必維持體力、集中精神，並注意車前的狀況，以避免發生不必要的危害。

▲車禍影像曝光。（圖／記者陳豐德翻攝）