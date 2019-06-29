3萬警力維安G20！阪神高速公路「人車全無」　網驚恐怖罕景：如人類毀滅…

記者林瑩真／編譯

G20大阪峰會即將落幕，為了保證峰會順利進行，日本事前花費將近一個月時間準備，更出動3萬2000名警力維安。而峰會期間的高速公路照片曝光，明明是交通幹道的阪神高速公路竟完全沒有車輛，讓網友驚呼：「是死城嗎？」

綜合日媒報導，為了確保G20峰會維安，日本出動3萬2000名警力，從G20峰會前夕就嚴格實施交通管制，清晨6時起封閉阪神高速公路，包括環狀線一共10條路線、總長160公里，全都禁止通行。

平時壅塞的交通幹道突然人車淨空，引起民眾注意，拍下高速公路照片PO網分享。罕見奇景也吸引網友回應，「感覺超級非日常」、「人類是被毀滅了嗎」、「真的什麼都沒有！太稀奇了」、「安靜過頭了覺得好可怕」、「現在開在路上的都是各國的總統了吧」。