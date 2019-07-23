熱心公益回饋故里　林國三5次捐贈消防裝備、車輛共值1150萬元

▲台南市規富機械股份公司林國三董事長捐贈災情勘查車1輛，由消防局副局長梁全順（左四）代表接受並頒感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市消防局7月23日上午10時，在和緯消防分隊舉行災情勘查車1輛捐贈儀式，由規富機械股份公司林國三董事長代表捐贈，由消防局副局長梁全順代表接受並頒感謝獎牌，感謝林國三董事長造福人群的慈善義舉。

消防局指出，林國三董事長多年來奉獻社會不遺餘力，事務繁忙之虞仍不忘樂善好施、熱心公益，得知台南市消防局第六大隊為因應災情勘查、救災指揮及支援各項緊急災害搶救案件，需要災勘車輛運送救災器材裝備至災害現場實施搶救使用，他慷慨解囊以個人名義購置價值新台幣約110萬元之災情勘查車1輛（感恩五號），捐贈並配置於消防局第六大隊供救災使用，以保障市民生命財產安全。

規富機械公司自1972年成立至今已47年，為工具機精密加工之優質廠商。負責人林國三董事長為讓消防人員於救災時，獲得最好的安全保障，分別於2010年捐贈第六大隊和緯分隊1輛小型（雙艙式）水箱消防車（感恩一號，價值新台幣386萬元），2013年為完成其先室林劉梅桂女士遺志，另捐贈消防局價值新台幣100萬元救災裝備器材1批，2015年又捐贈1輛小型（雙艙式）水箱消防車（感恩二號，價值新台幣350萬元） ，又於2018年再次捐贈第六大隊1輛災情勘查車（感恩三號，價值新台幣195萬元），2019年又再次捐贈災勘車1輛（感恩五號，價值新台幣110萬元），合計共捐贈台南市消防局救災車輛及裝備器材金額近新台幣1150萬元，他為社會公益所付出的心力，真是令人相當敬佩。

林國三董事長表示，1971年左右，舉家從中西區信義街搬遷定居北區文賢路，40幾年來已經住到第五代。得福惜福、飲水思源，為了紀念祖先們的恩情，在文賢一路附近保留一塊兒童綠地，立碑取名「知母金園」，提供附近鄉親一個休閒、放鬆的小園地。他希望藉今日之捐贈能拋磚引玉，喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，弘揚社會光明面。