工作疲倦他預約按摩1小時　30分鐘呼吸突然暫停...死在女按摩師面前

▲男子按摩到一半突然身亡。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

泰國烏隆府近來發生一起死亡案件，一名男子在當地按摩店享受精油按摩時，才按到一半就突然死亡，嚇得女按摩師趕緊報警。店家表示，男子是店裡常客，當天來到店裡表示想按個1小時再回去工作，沒想到就突然失去呼吸。

烏隆府警方14日接到報案，一間位於烏隆他尼市的按摩院驚傳命案，41歲的女按摩師傅表示，55歲死者頌佩(Somphet phajuang)是店裡常客，當天如往常一樣單獨來到店裡要做精油按摩，對方告訴她，因為感覺很疲憊所以要按摩1個小時，按完再回去工作。

頌佩先以面朝下的方式接受按摩，30分鐘後按摩師傅幫他翻身時，繼續用精油按摩他的腹部以及胸部。按摩師傅表示，按摩一會後，聽到頌佩傳來沉重的呼吸聲，人似乎是睡著了，後來又突然聽不到呼吸聲並且感覺停止呼吸，她擔心情況不妙趕緊找同事來看，結果對方又再次呼吸了一次後，便再也沒有任何反應。

警方表示，在死者的身上並沒有發現任何外傷，醫生初步判定可能是急性的心臟衰竭導致死亡，遺體目前已被送到當地醫院，將通知家屬領遺體進行喪事。按摩師傅得知後十分驚訝，因為死者平時看起來十分健康，所以從未詢問過對方是否有任何潛在疾病。