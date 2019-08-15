想嚐果后「山竹」要再等等了　防檢局曝還無法進口狀況

▲山竹要重新開放進口了。（圖／翻攝自維基百科）

記者許展溢／台北報導

農委會今年4月26日公告，16年前從台灣消失，來自泰國的水果之后「山竹」將重新開放，消息一出，超多人開心翻了，7月12日農委會發布公文確定，山竹輸入檢疫條件生效。不過，想品嚐山竹美味的朋友們要再等等。防檢局向《ETtoday新聞雲》透露，目前泰國還沒提出完整申請資料，因此市面上短期內還看不到。

山竹因「果實蠅」問題，民國92年開始禁止進口，防檢局指出，隔年泰國其實就提出想重新進口到台灣意願， 但受限病蟲害等問題，只好不停研究該如何防治，直到確定有效，也經專家判定沒問題，才同意申請。

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▲農委會發布公文確定，山竹輸入檢疫條件生效。（圖／農委會提供）

農委會7月公文公告後，許多人坐等山竹到來，時不時詢問還要等多久？防檢局說明，要進口到台灣仍要符合一定程度處理才能過關，也就是要經 「蒸熱處理」，百分百進行殺蟲外，供果園也要有官方執導實施的防病蟲害措施、回溯機制等12項處理設施。

▲想品嚐山竹的朋友還要再等等了。（圖／記者謝承恩攝）

防檢局表示，泰國其實已經有提出部分資料，但完整內容包括時程、蒸熱處理等項目還沒有，且防檢局若收到申請，也還要派員到泰國審查，確認一切都沒問題才會進口到台灣。至於到時審查需要花多久時間？防檢局強調，這部分無法確定，因為還要視申請內容等狀況才能決定。