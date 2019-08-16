愛用「棉花棒」清耳朵導致恐怖感染　她耳道潰爛5年頭骨慘被侵蝕

▲女子沒想到用棉花棒清耳朵的小習慣，竟然差點害她喪命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

許多人平時喜歡用棉花棒清耳朵，澳洲卻有一名37歲女子因為這個習慣差點喪命，女子因為長期用棉花棒清耳朵，殘留在耳內的棉花纖維逐漸累積引發細菌感染，導致耳朵失聰甚至侵蝕頭骨，若是大腦也被感染將會小命不保。

澳洲That's Life!雜誌報導，37歲女子潔思敏(Jasmine)每天晚上睡前習慣用棉花棒清一下耳朵，直到去年2月她在掏耳朵時，耳內突然聽到一陣刺耳的聲音以及疼痛，然後她發現自己幾乎聽不到兒子的聲音，聽力嚴重受損趕緊就醫，結果醫生發現她耳內不斷分泌出噁心的咖啡色物質並且正在流血。

潔思敏由於耳內發炎情況嚴重，後來轉往至專門醫院進行治療，醫生告訴她，細菌已經感染至她的頭骨需要立即進行手術，否則細菌若是侵入大腦將會導致死亡，她表示，「原來是因為棉花纖維一直累積在耳道，並造成潰爛長達5年，而我耳後的顱骨很薄，我沒想到這個隱藏殺手竟是被我自己放入耳朵的」。

歷經5小時的艱難手術後，醫生雖然已經盡量清除感染，但她的左耳已造成永久性傷害，目前仍無法恢復聽力。醫生提醒，用棉花棒清耳朵容易將耳垢愈往耳道裡面推，導致發炎感染，若有需要可嘗試使用耳燭(Ear candling)或是請專業醫生幫忙用水清洗即可。