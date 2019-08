影／全機只為他一人飛！　幸運男爽使喚所有空姐享超夢幻服務

記者李振慧/綜合報導

美國一名男子近來搭乘達美航空(Delta Air Lines)的DL 3652班機時,意外發現自己超幸運,整趟航班竟然只有他一名旅客,而且所有的空姐也都任他1人差遣,讓他好好了享受媲美帝王般的豪華服務,宛如美夢成真的影片分享至網路上後,目前已吸引超過100萬人次觀看。

▲意外搭上無人班機,男子一人獨享所有空服員的服務。(圖/翻攝自Twitter/Vincent peone)

35歲男子佩恩(Vincent Peone)居住在紐約布魯克林的威廉斯堡,同時也在當地經營自己的製片公司,上週搭乘達美航空一班從科羅拉多州亞斯本(Aspen)飛往猶他州鹽湖城(Salt Lake City)的班機,預計登機時聽到空服人員廣播,「這架飛機唯一的乘客請登機」,才得知自己意外搭上了全機只為他服務的超爽班機。

佩恩將這場奇幻旅程拍攝成影片,並在分享在他個人推特上,影片中可看到,他從登機口開始便享用宛如VIP的專屬服務,先是有一名空服人員陪伴在旁一同上機,由於擔心機身載重不夠,一旁有其他地勤人員正在搬運沙包,等到上機後,所有空服人員也是隨傳隨到,各式免費飲料更是任他無限飲用,甚至還能前往機長室與機師互動,讓許多人看了以後大感羨慕。

影片爆紅後,佩恩後來表示,看似人人稱羨的影片背後其實暗藏心酸故事,因為當天他其實是要飛去探望生病住院的爺爺,由於原本的航班被取消,才讓他意外搭上這班無人航班,幸好最後及時趕到醫院發現爺爺情況良好,讓這段旅程有個美好的結局。

Last week @Delta gave me my own private jet...kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv