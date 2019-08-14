影／全機只為他一人飛！　幸運男爽使喚所有空姐享超夢幻服務

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子近來搭乘達美航空(Delta Air Lines)的DL 3652班機時，意外發現自己超幸運，整趟航班竟然只有他一名旅客，而且所有的空姐也都任他1人差遣，讓他好好了享受媲美帝王般的豪華服務，宛如美夢成真的影片分享至網路上後，目前已吸引超過100萬人次觀看。

▲意外搭上無人班機，男子一人獨享所有空服員的服務。（圖／翻攝自Twitter／Vincent peone）

35歲男子佩恩(Vincent Peone)居住在紐約布魯克林的威廉斯堡，同時也在當地經營自己的製片公司，上週搭乘達美航空一班從科羅拉多州亞斯本(Aspen)飛往猶他州鹽湖城(Salt Lake City)的班機，預計登機時聽到空服人員廣播，「這架飛機唯一的乘客請登機」，才得知自己意外搭上了全機只為他服務的超爽班機。

佩恩將這場奇幻旅程拍攝成影片，並在分享在他個人推特上，影片中可看到，他從登機口開始便享用宛如VIP的專屬服務，先是有一名空服人員陪伴在旁一同上機，由於擔心機身載重不夠，一旁有其他地勤人員正在搬運沙包，等到上機後，所有空服人員也是隨傳隨到，各式免費飲料更是任他無限飲用，甚至還能前往機長室與機師互動，讓許多人看了以後大感羨慕。

影片爆紅後，佩恩後來表示，看似人人稱羨的影片背後其實暗藏心酸故事，因為當天他其實是要飛去探望生病住院的爺爺，由於原本的航班被取消，才讓他意外搭上這班無人航班，幸好最後及時趕到醫院發現爺爺情況良好，讓這段旅程有個美好的結局。