香港機場癱瘓！　泰國擬派軍機赴港「撤僑」

▲香港機場14日仍有示威者在場 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱茀濱／綜合報導

香港「反送中」風波持續升溫，機場自12日以來連續兩天發生大規模的示威，造成許多航班取消，大批旅客滯留。泰國皇家空軍（RTAF）13日表示，已安排兩架飛機及官員隨時待命，必要時協助滯留香港的國民撤離。

綜合媒體報導，泰國皇家空軍發言人13日宣布，已準備好一架C130運輸機及一架A340空中巴士，為接回滯留的國民，並已制定好「撤僑」的計劃，相關官員也隨時待命，但不知到時飛機能否順利降落到香港國際機場。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）已經要求泰國駐港總領事館每日評估情況，並呼籲身處香港的所有泰國人避開示威活動地區，同時強調交通部也制定好措施隨時協助國民。此外，泰國外交部長帕馬威奈（Don Pramudwinai）也表示，並不清楚有多少國民在香港，但已確定沒有人受傷，而國民除非必要，應延後赴港的行程。

▲泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）。（圖／路透）

據悉，「撤僑」是指一個國家的政府通過外交手段，把僑居在其他國家的本國公民撤回本國政府的行政區域的外交行為，多用於所處區域有重大動亂、災變、瘟疫等天災人禍狀況。

而大陸委員會也分別在7月22日及26日兩度對台灣人民做出「旅遊提醒」，發言人邱垂正9日再發旅遊提醒，「近期國人赴香港應該要注意個人安全，隨時留意相關的資訊以及交通的影響，儘量避免前往示威遊行的地點，同時要關注自己的行程跟安全，避免受到干擾。」

▲香港機場13日爆發衝突。（圖／路透社）