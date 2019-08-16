不爽到極點！文在寅「一個韓國」惹毛北韓　發言人暴怒：別想再坐下來談

▲北韓對於南韓總統文在寅的言論相當不滿。（圖／朝中社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

南北韓之間的恩怨持續上演，16日清晨北韓再度發射兩枚短程彈道飛彈，截至目前已經是4周內6次試射，只要的原因是抗議美韓聯合軍演，加上日前文在寅提到，希望在2045年可以實現「一個韓國」的想法，完全激怒了北韓政府。

綜合外媒報導，北韓官方16日表示絕對不會再坐下來與南韓談判，不僅聯合軍演加上兩韓統一的言論，根本徹底撕裂朝鮮半島的和平。根據《BBC》報導，今早北韓發射的飛行物，目前南韓軍方還在分析中，北韓一直以來都反對美國與南韓聯合軍演，認為這是一種「入侵北韓的預演」。

北韓發言人在聲明中提到，南北韓之間已經失去對話動力與信任，日前文金會之後兩韓沒有進展，南韓要負最大的責任。此外發言人也表示「和南韓當局已經沒有要說的，也不想再坐下來談判」。

文在寅15日在南韓光復74週年發表公開談話，提到期盼再2045年光復100年時，可以讓一個和平統一的韓國公開在世人面前，「就算北韓近日有一連串令人不安的行動，但對話動力還是不會受到影響」這樣的言論引發北韓強烈不滿，更回應南韓若是想藉由北韓與美國談話中得到好處，根本不可能。

▲北韓16日再度發射兩枚「疑似」導彈。