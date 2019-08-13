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俄承認火箭爆炸是核事故　試射「美國放棄」飛彈5人被炸飛

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▲俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區發生火箭測試爆炸。（圖／翻攝自Youtube）

▲俄羅斯阿爾漢格爾斯克地區發生火箭測試爆炸。（圖／翻攝自Youtube）

實習記者范芷菱／綜合報導

俄羅斯上周四（8日）發生一起軍事測試的爆炸事故，造成5人死亡3人受傷。爆炸發生後也傳出許多輻射外洩的消息，但政府卻刪除福捨指數的聲明稿，造成當地居民恐慌；如今俄羅斯國家核能公司（Rosatom）承認，當日案發時正在測試「以同位素為動力來源的液體燃料火箭發動機」，是一起核子意外。

據BBC報導，根據專家的觀察，該測試應該是總統普丁去年國會演講所提到的核動力巡弋導彈「海燕」（9M730 Burevestnik），動力來自於一個小型的核反應器。普丁曾說明，「海燕」的射程不受限，加上路徑無法預測，所以美國目前的飛彈攔截系統都無法阻攔。

對此，許多專家都認為核動力巡弋導彈是不可行的，因為美國早在1950至1960年代就已經嘗試過「冥王星計畫」(Project Pluto)，但最終認為核動力導彈具有無比危險性，所以宣告失敗。根據推測，「海燕」的航程約為俄羅斯Kh-101空對地匿蹤巡航導彈的數十倍，後者最大航程為射程4500-5000公里。

▼ 俄羅斯悠諾科薩村（Nyonoksa）。（圖／翻攝自Google Map）

▲俄羅斯悠諾科薩村（Nyonoksa）。（圖／翻攝自Google Map）

爆炸發生在阿爾漢格爾斯克（Arkhangelsk）北德文斯克市（Severodvink）30公里外的悠諾科薩村（Nyonoksa）附近的一座軍事基地，俄羅斯國防部最初表示有2人死亡6人受傷；但Rosatom 10日出面證實，事故發生時正在測試「以同位素為動力來源的液體燃料火箭發動機」，造成5名員工死亡。

北德文斯克當局在爆炸後偵測到輻射指數飆升了20倍，相當於每小時2毫西弗，但指數在40分鐘後便漸漸下降，降為正常值的0.11毫西弗。然而北德文斯克當局隨後又刪除聲明稿，引起民眾恐慌，紛紛跑至附近的藥局購買碘化物。對此，美國匿名的情報官員表示，該爆炸可能是「自車諾比核電廠災變以來最嚴重的核事故之一」。

據了解，自帶小型核反應堆的「海燕」導彈，在升空前長約12米，在巡航飛行時彈體長約9米，屬於俄國報復性第二輪打擊武器，能完成既定的任務，「敵國防空反導系統經過首輪戰略打擊後會出現許多防禦缺口，而『海燕』能機動飛行，摧毀剩餘系統，所以有助於突破敵國的防空防導彈系統。

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關鍵字：海燕飛彈,俄羅斯,Rosatom,核能,國際軍武

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