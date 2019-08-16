▲萬人同樂！遠雄友繕公益日，小小志工「挑戰七大修繕任務」。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲第二屆「遠雄友繕公益日」熱鬧登場，吸引上萬人前來共襄盛舉。（圖／記者楊詩益攝）

記者黃稜涵／採訪報導

由萌萌的瑞奇熊家族熱情開跳，為遠雄友繕公益日揭開序幕，小朋友們換上工作服，一個個化身為小小志工，要來挑戰修繕工作，跟著指令，一步步將電路安裝完成，小小電工好開心，還可以變成建築工，用磚塊一塊一塊建蓋出自己心目中的理想房子，也有人當起油漆工，拿著刷子刷阿刷，慢慢刷出一個家的模樣，現場精心設計7個修繕職業任務，讓孩子們學習修繕小技巧。

▲▼現場精心設計7個修繕職業任務，像是電工、木工、建築工等等，讓孩子們學習修繕小技巧。

完成任務，還可以拍照領取志工證，而來到熊熊市集，有豐富多樣的DIY手作，讓小朋友發揮創意，像是彩繪造型安全帽、組裝超療癒的紙箱小物、做出一塊獨一無二的手工皂等等，現場也設有許多互動小遊戲，讓大小朋友一起同樂！

▲來到熊熊市集，有豐富多樣的DIY手作，讓小朋友發揮創意。

「喜歡蓋房子，塗水泥、搬磚頭很好玩」孩童開心的說，孩童家長則認為這活動很有意義，「他們可以事先體驗書本上看到的蓋房子或是建築相關的事情，並且摸到實際的東西，實際操作油漆、磚塊，覺得蠻寓教於樂的」。

▲有家長表示這活動很有意義，「孩子可以摸到實際的東西，實際操作油漆、磚塊等等，蠻寓教於樂的」。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，活動舉辦第2年了，去年大概有8千多人來參與，今年來看有超過1萬1千人到現場來報名，所以民眾的反應非常熱烈，「希望能夠從修繕的過程當中，能夠學會到如何珍惜，所以我們結合修繕、結合教育，我想是基金會今天辦這個活動主要的重點」。

▲遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，希望孩子們希望孩子能夠從修繕的過程當中，能夠學會到如何珍惜。

楊舜欽執行長也提到，遠雄公益基金會其實長期以來都在思考，要做什麼樣的公益來回饋這個社會，有很多基金會做很多事情，放很多實際資源到偏鄉，「我們覺得應該要做的事，是陪伴跟專注我們會做的事情，而建築跟修繕就是我們會做的事，所以我們就專心地把房子修好、教室修好，把這兩件事情做好，並且回饋到偏鄉」。

▲▼遠雄公益基金會長期推廣建築公益，實際走進偏鄉，替弱勢族群打造可靠的避風港。

透過修繕體驗過程，讓孩子們學習用雙手付出，長期推廣建築公益的遠雄文教公益基金會，實際走進偏鄉，替弱勢族群打造可靠的避風港，用溫暖光芒照亮不為人注意的社會角落。

▼遠雄公益基金會希望透過修繕體驗過程，讓孩子們學習用雙手付出。