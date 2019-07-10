一談戀愛就變女僕！巨蟹隨傳隨到、雙魚貼身守護

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在談戀愛時，你是大女人還是小女人呢？有些人希望把男友吃死死，而有些人則是全心全意伺候男友，科技紫微網整理出「一談戀愛就變女僕」TOP5星座，快來看看你是不是女僕命！

▲在談戀愛時，你是大女人還是小女人呢？快來看看你是不是女僕命。（圖／CFP）



TOP 1：巨蟹座

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喜歡照顧人的巨蟹座，在談戀愛時更會不由自主放低身段，為戀人打理生活上的大小事務，除了扮演生活管家，只要男友的一句話，隨傳隨到沒問題，只要戀人有需要，巨蟹付出多少都在所不惜，巨蟹可能不會玩浪漫花樣，不懂得表達自己的愛，但她們的愛全都融化在每一碗為戀人熬的濃湯中，滲入每一件為戀人熨好的衣服裡。

TOP 2：雙魚座



浪漫的雙魚座，非常願意為自己的愛人付出，對雙魚來說，照顧好一場戀情的最佳方式，就是化身成女僕，貼身伺候，與另一半有關的一切，雙魚都會盡可能照顧到盡善盡美，雙魚天生浪漫多情，受偶像劇影響，很希望自己也是個癡情的戀人，擁有一段刻骨銘心的愛情，因此她們很願意為了愛情傾其所有。

TOP 3：天蠍座



佔有慾十分強烈的天蠍座，談戀愛時為了把戀人牢牢抓住，不管大小事都想由自己來掌控，若是遇到戀人需要幫助的時候，也會盡全力幫忙，不過要注意的是，天蠍另一個特色是愛恨分明，愛的時候會愛到骨子裡，分手的時候也會恨到骨子裡。

TOP 4：牡羊座

衝動的牡羊座在談感情時，也很容易為了愛情做出衝動的事，牡羊的愛洶湧澎湃，只要能夠將自己的愛情表達得淋漓盡致，就算當對方的僕人又有什麼不可以呢！牡羊是敢愛敢恨的，愛就愛到極致，只要能討對方歡心，付出再多代價也在所不惜，更何況是為戀人做幾頓飯、洗幾次衣服，這都只算是一點小事而已。

TOP 5：雙子座

在愛情之中，雙子可以不需要尊嚴，不需要原則，因此，為對方洗衣做飯，陪他吃飯逛街，總之能為戀人做的，雙子都做得到。只是，雙子在愛情中表現出來的奴性只是短暫的一陣子，過了熱戀期，她就會逐漸趨於冷靜，恢復到以理性為主的思考模式，重新考量與戀人間的生活分工。