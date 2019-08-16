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《第八屆人間公益影展》開跑！永慶基金會鼓勵民眾陪伴銀髮長者

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▲▼ 。（圖／記者徐恩樂攝）

【廣編】

圖、文／永慶慈善基金會提供

永慶慈善基金會攜手臺北文創共同舉辦的《第八屆人間公益影展》，一連六天免費播映國內外14部溫馨勵志電影。首映會現場，多位產官學界嘉賓蒞臨支持影展理念，鼓勵民眾抓住暑假的尾巴，攜家帶眷一起進戲院欣賞勵志電影。

《人間公益影展》邁入第八個年頭，今年特別以「生命的春天‧歲月的永恆」為主軸，鼓勵樂齡族群跨越年齡、生活環境的限制，擁抱美好的第二人生。電影探討議題包括「樂齡關懷」、「身障無礙」、「兒少教育」、「多元社會紀錄片」、「家庭倫理」五大面向。

《第八屆人間公益影展》自即日起至8月20日（二）在誠品電影院，一連六天播映14部溫馨勵志電影，歡迎上網免費索票。本屆影展片單包含：紅遍全台的國片《比悲傷更悲傷的故事》由劉以豪、陳意涵領銜主演的愛情電影，喚起觀眾面對患病家人陪伴扶持的重要性；由《型男飛行日誌》、《鴻孕當頭》製作團隊打造的動人勵志電影《溫蒂的幸福劇本》，講述女主角無懼周遭環境與世俗的眼光。

而韓國熱映的《致，我最愛的家人》，則藉電影宣揚家是最甜蜜的負荷，也是最溫暖的後盾。還有台灣紀錄片《日落之前》、《後勁：王建民》等多部強檔電影。首映會現場更發送上百朵向日葵花束，鼓勵觀眾要成為銀髮長者的陽光，陪伴、關懷他們的需要。

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關鍵字：人間公益影展,電影,公益

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