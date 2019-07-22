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暑假用力玩！「電影、郵輪、手遊」捷運燈箱教你各種玩法

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▲暑假用力玩！「電影、郵輪、手遊」捷運燈箱教你各種玩法。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼暑假用力玩,電影,郵輪,手遊,捷運燈箱,玩命關頭,從前有個好萊塢,人生消極掰,獅子王,日本高絲,王者天下。（圖／記者姜國輝攝）

▲影迷期待已久的玩命關頭外傳終於來了，集結超多大咖卡司令影迷們為之瘋狂。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

影迷期待已久的玩命關頭外傳終於來了，除了有地表最強雙光頭，還集結超多大咖卡司，令影迷們為之瘋狂，暑假的必看電影可不只這一部，好萊塢兩大天王巨星首度攜手合作的《從前，有個好萊塢》、強尼戴普最新代表作《人生消極掰》、日本年度最大製作口碑爆棚的《王者天下》，還有童年經典動畫，真人版《獅子王》電影皆不能錯過，捷運站的超吸睛廣告，讓乘客大喊好想看電影！

▲▼暑假用力玩,電影,郵輪,手遊,捷運燈箱,玩命關頭,從前有個好萊塢,人生消極掰,獅子王,日本高絲,王者天下。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼捷運站的超吸睛廣告，讓乘客停下腳步觀看預告片並大喊好想看電影！

▲▼暑假用力玩,電影,郵輪,手遊,捷運燈箱,玩命關頭,從前有個好萊塢,人生消極掰,獅子王,日本高絲,王者天下。（圖／記者姜國輝攝）

乘車民眾表示「因為一上手扶梯就看到這個大型的廣告，很有氣勢很吸引人，而且獅子王是小時候看的卡通，現在改成動畫之後，我想帶我兒子去欣賞」。暑假到了就該用力玩耍，不論是來趟極致放鬆的麗星郵輪之旅，或者是到東京迪士尼回味童年故事都是不錯選擇，喜歡拍美照的你，還可以到日本高知拍出超夯網美照，業者利用燈箱廣告呈現高知柏島海域的美。

▲▼暑假用力玩,捷運燈箱,日本高知,柏島。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼傑森整合行銷專案副理吳祝華表示，透過捷運燈箱廣告呈現高知柏島海域的美，讓上班族放鬆心情。

▲▼暑假用力玩,捷運燈箱,日本高知,柏島。（圖／記者姜國輝攝）

傑森整合行銷專案副理吳祝華提到，高知柏島海域的透明度其實不輸沖繩，而且船隻飄浮在透明的海域上，連倒影都看得到，非常的美麗，這張照片現在在IG也引起很多人的關注，「選擇在這個地方做廣告，是因為這個上班族上下班時很匆忙，心情上比較忙碌，這時候瞄一眼美景，就很有旅遊的感覺，稍微放鬆一下，希望讓搭車的人開心上班、開心下班」。

▲▼暑假用力玩,電影,郵輪,手遊,捷運燈箱,玩命關頭,從前有個好萊塢,人生消極掰,獅子王,日本高絲,王者天下。（圖／記者姜國輝攝）

▲日本高絲全新推出的「 LACHESCA零毛孔酵素洗顏粉」 ，重金邀請傑尼斯偶像團體HEY SAY JUMP！人氣男星山田涼介代言。

夏天天氣這麼熱，不想肌膚出油出汗就一定要注重皮膚清潔，日本高絲全新推出的「 LACHESCA零毛孔酵素洗顏粉」 主打清爽不油膩，更特地重金邀請傑尼斯偶像團體HEY SAY JUMP！人氣男星山田涼介代言，在粉絲間造成話題，天天都有粉絲到燈箱前面打卡直播。

▲▼暑假用力玩,電影,郵輪,手遊,捷運燈箱,玩命關頭,從前有個好萊塢,人生消極掰,獅子王,日本高絲,王者天下。（圖／記者姜國輝攝）

▲想要凍齡的話，可以跟著童顏女神瑤瑤的腳步，使用DV TOKYO保養品一起抗老。

你也可以跟著童顏女神瑤瑤的腳步，使用DV TOKYO保養品一起抗老，若是不想出門的話，可以在家用高畫質松下電視追劇，也可以邊玩超夯手遊《浮生為卿歌》配上漢堡王全新火烤鳳梨堡，這個夏天還不知道怎麼玩嗎？搭捷運時多看看旁邊的捷運燈箱，就能帶你玩透這個夏天。

▼若是不想出門的話，可以在家吹冷氣玩超夯手遊《浮生為卿歌》。

▲▼暑假用力玩,電影,郵輪,手遊,捷運燈箱,玩命關頭,從前有個好萊塢,人生消極掰,獅子王,日本高絲,王者天下。（圖／記者姜國輝攝）

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關鍵字：北捷,捷運,捷運燈箱,暑假,電影,迪士尼,郵輪,手遊

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