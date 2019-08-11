穿短褲當志工！少女大腿太粗「褲子不斷下滑」　險遭「斬首示眾」

實習記者賴韻如／綜合報導

比利時（Belgium）3名志工少女到摩洛哥（Morocco）幫忙當地人鋪路時，因穿著短褲到施工現場，意外引發當地居民怒火，認為她們的褲子太短了，會引發男子不當遐想，且不尊重當地文化，威脅要將其「斬首示眾」。

據《摩洛哥世界新聞》報導，來自比利時約40名志工，當時在一處小村莊幫忙鋪路，沒想到3名因天氣炎熱而穿著「短褲」的年輕女子卻突然遭到當地民眾怒罵，還色瞇瞇地盯著她們的臀部看。隨後其他當地居民才解釋，「因為她們褲子太短了，可能會引人遐想」，更稱這是相當不尊重且冒犯該地文化的行為。

▲3名年輕志工妹穿短褲，引發摩洛哥人不滿。（圖／翻攝自Twitter／@HLN_BE）



當下這3名女孩感到相當不舒服，認為自己是在幫助他們，卻遭到指摘及怒罵，因此直接與這些民眾互嗆，結果遭到報警處裡，甚至有一名26歲的摩洛哥小學老師，在個人Facebook上發文破口大罵，直呼「應該將她們斬首示眾，向那些不尊重穆斯林信仰的人們一點教訓！」

所幸最後志工營的老師出現，並與與警方溝通後才沒有讓女子被抓走。而摩洛哥小學老師隨後也被以「發布恐嚇訊息」遭到逮捕。

事後其中一名女孩解釋，當時是因為自己的大腿肉太多，褲子才會不停地往下滑，女子也表示「知道當地較為保守」，但強調，當時村裡也有其他女性穿著短褲，並不是只有她們。

▲摩洛哥人相當保守，認為穿短褲會引發男子遐想。（圖／翻攝自Twitter／@larbi_elbaz）



該名女孩近日把當時穿著短褲的自拍照PO上網，並分享該經歷，結果意外引發網友熱議。許多網友都認為「這不是女子的問題」，直呼「都什麼時代了，還要規定人家怎麼穿？」不過也有網友不認同「每個國家有不同的風俗，在保守國家這樣穿不太好吧！」

Bouworde志工團隊發表聲明稱，3名志工已經提前返回比利時，且因為此爭議，志工團隊目前所有到摩洛哥進行服務的夏令營也都被暫停。發言人Karen Heyligen表示，這是第一次發生志工服裝引起爭議的事件，所有志工通常都會被告知必須尊重當地文化，但顯然這3名年輕女子還是不小心冒犯到。