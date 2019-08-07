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七夕脫單不用等！「拍拖約會吧」直接約出對象　約會成功率暴增

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▲七夕脫單不用等！「拍拖約會吧」直接約出對象 ，約會成功率暴增。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼拍拖約會吧,Paktor,情人節,七夕,約會,脫單。（圖／記者姜國輝攝）

▲七夕情人節來臨，想到脫單卻有社交障礙嗎，不妨試試一對一實體約會的Paktor Premium拍拖約會吧。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

七夕情人節來臨，不想再當邊緣人被戀人放閃，但用交友APP卻怎麼樣也約不到人出來嗎，不妨試試一對一實體約會的Paktor Premium拍拖約會吧，只要到網站上填寫資料就有戀愛顧問約你訪談，透過數據分析幫你精準找到理想對象，還會約好時間地點，讓你直接跟他進行約會！

▲▼拍拖約會吧,Paktor,情人節,七夕,約會,脫單。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼只要到網站上填寫資料就有戀愛顧問約你訪談，透過數據分析幫你精準找到理想對象。

▲▼拍拖約會吧,Paktor,情人節,七夕,約會,脫單。（圖／記者姜國輝攝）

進行第一次的約會過後，會員李先生表示，「我覺得蠻厲害的，很多條件都有符合，見到本人也很不錯」，並提到「有別於其他交友APP，拍拖約會吧最棒的是可以直接面對面約會，而且有顧問跟秘書會幫我約好時間跟地點，讓我只要人到就好，很省時也很方便」。

▲▼拍拖約會吧,Paktor,情人節,七夕,約會,脫單。（圖／記者姜國輝攝）

▲進行第一次的約會過後，會員李先生表示，「我覺得蠻厲害的，很多條件都有符合，見到本人也很不錯」。

今年脫單大作戰，光是找到心儀對象約會還不夠，約會時的談吐互動更是加分關鍵，如果你不知道要怎麼跟心儀對象互動的話也不用擔心，拍拖約會吧推出全方位課程，利用心理學原理提供約會訣竅的授課，促進單身男女人際關係的相處技巧，包括第一次的約會穿搭、形象改造、如何延伸聊天話題等等的約會教戰必勝課程，要讓你從內到外都能撩中對方，初次約會就成功率暴增。

▲拍拖約會吧。（圖／拍拖約會吧提供）

▲▼拍拖約會吧推出全方位課程，利用心理學原理提供約會訣竅的授課，讓你初次約會就成功率暴增。

▲拍拖約會吧。（圖／拍拖約會吧提供）

戀愛顧問Mina表示，現代人有一些人他單身的原因，可能是身旁比較難認識到異性，有些人是有機會認識到異性，可是個性是比較被動、比較害羞的，所以會比較不知道怎麼跟異性聊天，透過這些課程讓他們更加有自信，可以主動出擊，「像我們這邊的會員，上完課之後他們都會說，我們這邊比較像一個戀愛的補習班，除了可以認識到對的對象以外，還可以精進自己，讓自己變得更好」。

▲▼拍拖約會吧,Paktor,情人節,七夕,約會,脫單。（圖／記者姜國輝攝）

▲戀愛顧問Mina表示，會員們都說這邊比較像戀愛補習班，除了可以認識到對的對象以外，還可以精進自己。

戀愛顧問也提到，脫單有4大重點，包括「開拓新的生活圈」、「找到最適合自己的條件對象」、「不要害羞主動出擊」以及「學習如何溝通」，如果你有社交障礙或者是沒時間認識新朋友，就讓拍拖約會吧幫你安排一場浪漫約會，勇敢跨出你的第一步，下一個情人節就換你閃瞎別人！

來這裡約會 > https://lihi1.com/9cKw7

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