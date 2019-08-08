▲迎接超狂中元節！麥香創意佈置大賽，抽萬元禮券、一整箱麥香。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲最近有眼尖的消費者發現，每次走進7-ELEVEN就會發現有滿滿的麥香產品。

記者黃稜涵／採訪報導

最近有眼尖的消費者發現，每次走進7-ELEVEN就會發現有滿滿的麥香產品，不過有別於一般陳設，麥香陳設可是會讓你眼睛一亮，像是台中仁化店超吸睛的娃娃機是由麥香堆積疊成，爪子可以上下移動，還夾中麥香飲料，這是為了迎接中元節所推出的創意佈置競賽活動，讓不少消費者大喊很有創意！

▲為了迎接中元節，麥香推出創意佈置競賽活動，讓不少消費者大喊很有創意！



消費者表示，「用麥香組成娃娃機，讓小朋友會覺得比較新鮮，不會說七月又是一些害怕的東西，透過娃娃機來呈現，會讓他們覺得想玩或是想靠近，甚至是想拍照」，也有消費者驚呼做得實在太逼真了，「有搖桿、按鈕、爪子會上下動，就連機台是黃色的也都呈現出來了，很厲害」。

▲台中仁化店超吸睛的娃娃機是由麥香堆積疊成，爪子可以上下移動，相當逼真。

來到台中逢德店，繽紛可愛的麥香城堡印入眼簾，還有許多可愛玩偶，讓人回憶起美好童年以及最熟悉的濃厚麥香味，除了大朋友有感之外，小朋友也想發揮創意，小朋友開心的說「如果是我要排的話，我會把它排成一個寶貝球，因為電視上有在演神奇寶貝球，我就想說把它排成一個寶貝球的形狀」。

▲來到台中逢德店，繽紛可愛的麥香城堡印入眼簾，讓人回憶起美好童年以及最熟悉的濃厚麥香味。

▲除了大朋友有感，小朋友也發揮創意，開心表示會想把麥香排成一個寶貝球的形狀。



而前陣子忙著托夢的媽祖實在太累了，竟然跑到南投長崗店休息，這些KUSO陳設方式，都是由店員自己發想佈置，用麥香產品擺出超有誠意的陣勢，讓中元節拜拜也多了一份趣味，成功吸引了消費者目光，「我覺得很酷，因為以往家裡拜拜都是整整齊齊的排好，如果有這種創意的擺設，在普渡的時候心情也會很好」。

▲▼前陣子忙著托夢的媽祖實在太累了，竟然跑到南投長崗店休息，KUSO的陳設方式，成功吸引消費者目光。

除了實際到店裡欣賞，還能到官網上為自己喜歡的麥香作品「讚聲」，選出心中最有創意門市，只要投票就有機會可以把1萬元7-ELEVEN禮券以及一箱麥香給帶回家，中元普渡就要到了，你也可以發揮創意，用麥香擺一桌來慰勞好兄弟，用輕鬆虔誠的心情迎接中元節。

▲到官網上為自己喜歡的作品「讚聲」，就有機會把1萬元7-ELEVEN禮券以及一箱麥香給帶回家。

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[本篇與麥香合作]