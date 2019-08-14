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200位老師好有愛！自發性組團輸送偏鄉教育資源　守護孩子的未來

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▲▼偏鄉教育現場。（圖／取自華人無國界教師學會臉書）

▲一群熱心的師長成立「華人無國界教師學會」，積極為偏鄉教育挹注資源，守護孩子們的未來。（示意圖／取自華人無國界教育學會臉書，下同）

記者林璟倩／綜合報導

當都市學童正在為即將上路的12年國教及課綱努力準備時，偏鄉學校及弱勢教育孩子們可能還對什麼是「核心價值」、「素養能力」感到懵懂，長期教育資源落差的積累下，往往令教育弱勢的孩子們感到心累與無力，甚至直接放棄夢想與未來。然而，在台灣有一群熱心的校長及老師們自發性成立全國性非營利組織「華人無國界教師學會」，以自身付出實際行動，試圖和緩教育機會不平等的落差，帶給偏鄉弱勢學童一絲星光。

由教育學者王淑俐教授發起成立的「華人無國界教師學會」成立於2018年8月，宗旨為扶助「教育弱勢者」，使偏鄉學校及教育弱勢者能強化課業及多元才藝，擁有迎向未來之核心競爭力。成立短短一年來即廣獲各界響應，透過200多位會員合力完成全國偏鄉及極偏鄉學校入校服務及師資培育，為弱勢的學生注入學習養分。

▲▼偏鄉教育現場。（圖／取自華人無國界教師學會臉書）

適逢學會成立周年，預計將於8/17（六）於石碇書屋舉行嘉年華，分享成員們過去一年的服務經驗，更進一步討論明年來自全國六個「北極星教師方案」提案，為未來的計劃方案執行人力及經費籌措共商大計。王淑俐指出，經過一年的努力也實際感受到城鄉教育資源差距之大，往往實際到教學現場後才發現多數學校的軟硬體不足，因此希望趁此機會，邀請各界一同關注偏鄉教育議題，希望大家有錢出錢，有力出力，盡可能消弭教育的城鄉差距。

▲▼偏鄉教育現場。（圖／取自華人無國界教師學會臉書）

王淑俐也表示，未來一年「華人無國界教師學會」除了原有的入校支援、書香送愛及偏鄉師資培育外，還將推動「北極星教師方案」，依學校及學生個別需求提供時間彈性、客製化課程的多元教學與長期輔導。例如石碇、深坑的孩子課後照顧的「偏鄉石碇螢火蟲書屋」、人生不設限的李珮寧（四肢截肢）期盼藉由「英文會話」及「繪畫才藝」、「音樂課程」，帶來不一樣的正能量及人生觀，照亮自己也照亮他人、屏東縣極偏鄉學校丹路國小的「遇見領導．幸福丹路」強化孩子在音樂、運動及語言的優勢智慧、彰化縣埔心鄉梧鳳國小的「多元才藝課後照顧」方案、提升台東縣初鹿國中學生的會考英數成績的「初鹿夢想」計畫及繼協助苗栗縣泰安鄉梅園國小整治圖書室之後，接續進行音樂及足球教室之漏水及木頭地板整修工程的「從心愛上閱讀之後」專案計畫。

儘管北極星教師方案計畫內容聽起來非常巨大，且執行起來頗有難度，但「華人無國界教師學會」的成員皆帶著服務的熱忱，希望努力設法突破、努力達成，因此也希望各界不吝伸出援手、輸送資源，用愛填補偏鄉孩子的學習缺口。

華人無國界教師學會https://www.twb.org.tw

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