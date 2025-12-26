服務處變凌虐刑場！前屏東議員郭再添11共犯判刑　他落跑通緝中

▲郭再添涉嫌在服務處夥同多名男子痛毆林男。（圖／翻攝自郭再添臉書）

記者葉品辰／高雄報導

無黨籍屏東縣議員郭再添捲入疑似詐騙集團「黑吃黑」糾紛，遭指控受託處理金錢爭議時，涉嫌指示手下強押林姓被害人至服務處拘禁、毆打。案件經橋頭地方法院審理後，郭再添因被通緝另行宣判，蔡姓等11名被告被法院認定涉犯妨害自由罪，分別判處1年2月至1年9月不等有期徒刑，全案仍可上訴。

郭再添非法從事兩岸地下匯兌，金額達新台幣1358萬多元，依違反銀行法判有期徒刑4年定讞，但今年5月23日未現身入監服刑，遭屏檢發布通緝，但他又另涉黑吃黑恐嚇案。

判決指出，黃姓選民透過林姓男子介紹，加入詐騙集團擔任車手，疑似侵吞200多萬元贓款，於2023年10月6日遭林男等人毆打，並被迫簽立車輛讓渡書，事後向時任縣議員的郭再添求助。郭再添隨後透過綽號「小新」等人出面協調，並安排同月10日凌晨2至3時，在高雄市三民區一間燒烤店「請」林男前往屏東縣林園服務處談判。

談判過程中，林男趁機逃離，卻遭蔡姓等人開車追逐抓回，再度遭到毆打並被拘禁，隨後又被押往不知情的郭妻所經營之東港鎮民宿，再轉往高雄市旗山區工寮持續囚禁。期間林男趁隙向台中女友求救，警方獲報後由旗山分局前往工寮救人，並循線逮捕蔡姓等涉案成員。

橋頭地院審酌相關證詞、監視器畫面及事證後，認定蔡姓等11人確實參與拘禁行為，構成妨害自由罪，因此判處1年2月至1年9月不等徒刑；郭再添則因另案遭通緝，法院尚未判決，全案仍可上訴。