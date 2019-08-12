捨不得回家！兩岸小天使難忘上海風華　打勾勾相約明年見

▲兩岸快樂小天使上海文化交流之旅落幕，歌聲中牽起孩子們的情誼，相約明年見。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

由屏東排灣族春日社區、桃園泰雅部落共30位小學生組成、東森基金會主辦的「兩岸快樂小天使上海文化交流」3天2夜超精實的快閃行程已於8月初圓滿落幕，這趟以文化會友的上海行，不僅與上海小熒星藝術學校才藝交流，還夜遊黃浦江欣賞燦爛美景、參觀高聳入雲的東方明珠塔、訪視老人院陪爺爺奶奶高歌、參觀哈哈炫動衛視認識動畫製作…滿滿的行程令台灣小天使們對上海留下好玩、豐富、有趣等印象，直至返台前在機場臨行，孩子們仍依依不捨的表示：上海很大玩不夠，有機會一定要再到上海玩！

▲▼兩岸小天使於上海碰面，展開文化交流學習之旅。

繼2018年上海小熒星受東森基金會之邀訪台後，這是台灣小天使們第一次回訪有「魔都」美名的上海，行前人人表示對上海好奇又期待，而在抵達下榻的華亭賓館時，台灣小天使不僅受到上海小熒星們熱烈歡迎，一人各收到一隻小熒星吉祥物「星星班長」見面禮，做為兩岸締結友誼的開端，兩岸小天使們更熱情相約一同欣賞目前最火紅的《哪吒》動畫電影。

▲▼台灣小天使的原鄉歌舞演出，帶給爺爺奶奶們溫暖與歡笑。

這趟文化之旅，台灣小天使準備精彩的原鄉歌舞表演，天籟美聲大受歡迎，從上海小天使到中福會養老院的爺爺奶奶，無不讚譽唱歌跳舞樣樣行的台灣原住民文化相當獨特、絕無僅有，而且還愛心滿滿陪伴爺爺奶奶攜手歡唱、共舞，讓爺爺奶奶們笑稱「聽完年輕好幾歲」。

▲▼兩岸小天使在復旦小學一起玩手作，在通力合作中學習。

而在參訪復旦小學時，兩岸小天使一起玩拼拼豆豆、捏黏土、製作模型車、手作烘焙甜點，透過通力合作、互相學習大夥玩得不亦樂乎，溫馨熱情「自然熟」的融洽氣氛，也讓上海老師們印象深刻。

▲台灣小天使們見到超萌的《哈哈大冒險》吉祥物瞬間被融化。

台灣小天使也前往上海相當具指標性的東視大廈參訪電視台，透過哈哈炫動衛視的課程認識動畫製作細節，看著自己平時最愛的卡通原來是經過眾人的合作與努力才完成，讓孩子們相當感動，同時也愛上哈哈炫動自製動畫「哈哈家族」公仔，紛紛搶著自拍留念。

▲▼不論是登上東方明珠塔或是搭郵輪夜遊黃浦江，金光閃閃的夜景都讓孩子們難忘。

然而，整趟行程最令孩子們難忘的莫過於搭遊艇夜遊黃浦江、登東方明珠塔一睹魔都黃金夜景啦！接連兩晚從不同角度欣賞富麗堂皇的外灘風光，飽覽黃浦江西畔的萬國建築博覽群、陸家嘴金融區等，無形中開啟孩子們的學習熱忱，主動詢問老師、記者們各個摩天大樓的故事以及外灘建築的歷史淵源，興奮到捨不得喊累！

▲▼兩岸小天使在上海小熒星藝術學校學唱《歌聲與微笑》，以溫暖的歌聲祝福兩岸文化交流友好。

最後，兩岸小天使在小熒星藝術學校學唱《歌聲與微笑》，齊聲高歌一句句：「把微笑留下、把歌聲帶回家」，以溫暖的歌聲祝福兩岸文化交流生生不息。

事實上，東森基金會自2007年推動兩岸文化交流以來已有12年之久，為響應古諺：「讀萬卷書不如行萬里路」的道理，積極帶領偏鄉部落學童透過旅行經驗開拓視野，身體力行感受課堂之外的人文風情，由過去經驗可見每屆孩子們都會在活動中結交好友，日後以視訊、APP軟體持續傳遞溫情問候，為兩岸友好關係向下扎根，這次活動不僅圓滿落幕，更立下明年台灣再相會的超暖心約定。