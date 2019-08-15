壯漢遇盤查假意配合卻趁機落跑　警民聯手制伏查出是通緝犯

記者沈繼昌／桃園報導

桃園分局員警15日上午巡邏時，發現騎車的陳姓男子見員警刻意躲避，員警上前要求盤查身分，陳男假意配合卻趁員警不注意時拔腿狂奔，員警呼叫線上警網支援，並請路人協助，在警民聯手下將這名體重逾百公斤陳男制伏，事後查出陳男是花蓮地檢署發布毒品通緝犯，偵訊後將送往花檢歸案。

▲桃園警方15日巡邏發現陳姓男子刻意躲避員警，盤查時卻趁機逃跑，後來查出是毒品通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局同安派出所警員劉秉和15日上午10時許執行巡邏勤務，行經中正公園附近，42歲的陳姓男子騎車經過遇見員警卻掉頭想走，劉立即攔阻陳男，要求出示身分證件，陳男神情緊張辯稱忘記帶身分證，也不清楚身分證字號含糊帶過，員警透過無線電清查陳男身分時，陳男卻趁機拔腿朝公園裡狂奔。

▲桃園警方15日巡邏發現陳姓男子神情緊張，盤查時趁機逃跑，警民聯手制伏查出是毒品通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警立即呼叫線上警網支援，並大聲請公園運動市民協助攔阻，陳男因體型過胖跑不到100公尺就跑不動，連衣服都掙脫掉了，員警與2名路人合力將陳男制伏，陳男說：「不跑了，我會乖乖的，我要穿衣服，不要再抓我了」等語。

警方查出陳男在今年5月間因毒品案被花蓮地檢署發布通緝，陳男因是毒品通緝犯，所以看到員警才想逃跑，偵訊後，警方將陳男依毒品罪嫌解送花蓮地檢署歸案。

【更多新聞】

►貨車「塞7個人」遭攔檢 意外查獲酒駕情侶檔通緝犯

►取締超速違規降低車禍意外 平鎮警多處路段大執法

►租車行員工私下開車載女友南下 老闆持刀怒捅險出人命