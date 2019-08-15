貨車「塞7個人」遭攔檢　意外查獲酒駕情侶檔通緝犯

▲楊梅警方取締違規超載，意外查獲酒駕情侶檔通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

楊梅警方14日在轄區巡邏發現正在停等紅綠燈貨車擠滿男女明顯超載，員警攔查發現只能乘坐5人貨車竟塞了7個人，其中最後方一對男女經查因酒駕遭桃檢發布通緝，2人還是情侶檔，2人辯稱不知道被通緝，警方訊後將2人依公共危險罪嫌送地檢署歸案。

楊梅警分局富岡派所所長張傑凱、警員馬維廷、林泫淏3人14日下午在楊梅區新明街巡邏，在路口發現一輛貨車塞滿乘客，已明顯超載，員警下車攔查，發現貨車前座2人、後座3人，後座後方另有2男坐在椅背上，只能搭載最多5人卻擠了7個人。

員警逐一盤查身分，發現其中張姓男子因酒駕公共危險案件已於7月中旬遭桃檢發佈通緝，後座的吳姓女子也因酒駕案於今年5月底遭桃檢發佈通緝，2人不但是通緝犯，警員還發現2人是一對情侶。

▲楊梅警方取締一輛貨車違規超載，意外查獲酒駕情侶檔通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，貨車上7人都是某公司同事，7人14日都休假相約到永安漁港遊玩，回程時共擠一輛車，沒想到因等紅綠燈被警方查獲，情侶檔說，因工作關係四處為家，均未住在原有戶籍地，因此沒有收到桃檢發出的傳票，更不知道自己遭通緝，員警告知2人被逮後需入監服刑，只能在派出所相互安慰打氣。

楊梅警方呼籲，酒後不開車、開車不喝酒，酒駕經警方檢測酒精值超標，將以現行犯逮捕送辦，更須面臨刑責與罰金問題，後續如未按期到案開庭或繳納罰金，有可能會遭發佈通緝。

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