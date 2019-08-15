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租車行員工私下開車載女友南下　老闆持刀怒捅險出人命

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▲桃園市某租車行陳姓老闆不滿員工私下開公司車載女友南下，持刀怒捅一刀差點鬧出人命。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市某租車行陳姓老闆不滿員工私下開公司車載女友南下，持刀怒捅一刀差點鬧出人命。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某租車行陳姓老闆不滿員工私下駕駛公司租賃車載女友南下，去年11月間特定南下想教訓員工未果，返回桃園市大園區時發現員工停靠在路邊休息，陳下車怒氣沖沖質問員工，雙方發生口角，陳持預藏水果刀朝員工胸口猛刺一刀後離去，陳男事後通知楊姓友人查看，發現員工血流不止緊急送醫才撿回一命，檢方偵結依傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，58歲的租車行老闆陳姓男子，去年11月10日發現薛姓員工未徵詢其同意，私下開公司租賃轎車載其女性友人下南部住處，陳勃然大怒下，找來林姓友人驅車南下要教訓薛男，但未找到歲悻悻然返回桃園，同日中午卻在大園區三民路1段附近發現薛男將車停靠路旁休息。

陳男指示林姓友人在車上等他，怒氣沖沖手持水果刀向薛男質問，雙方發生口角衝突，陳男以水果刀向薛胸部刺了一刀後離去，隨即打電話通知楊姓友人到場處理，楊男趕來時發現薛男胸口血流不止，趕緊通知救護車送醫急救才撿回一命。

陳男偵訊時坦承犯行，認為薛未徵求其同意私下開公司車南下才心生怨恨；楊姓友人也證稱事後陳打電話給他去察看薛男狀況，要他帶薛男就醫，檢方認為，陳男僅因細故竟持刀傷人，但查沒有殺人犯意，醫院提出薛男係前胸刺傷合併前縱隔腔血腫診斷證明佐證，15日偵結依傷害罪嫌將陳男起訴。

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關鍵字：租車行老闆,怒捅員工一刀,不滿未徵詢同意,傷害

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