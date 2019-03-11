壯男沒工作父親又中風　檳榔攤假裝買飲料搶走8千元

▲許姓男子父親中風又沒工作，鋌而走險搶檳榔攤8千元，警方不到5小時逮人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子到住家附近檳榔攤，佯裝買礦泉水，趁店員拉抽屜找錢時，伸手搶了8千元現金後騎車逃逸，警方獲報調閱相關監視器，5個小時不到就在住家將他逮補，男子供稱最近打零工收入少，加上父親中風缺錢，才會鋌而走險，警方訊後依搶奪罪移送偵辦。

許姓男子（27歲，竊盜前科）身材壯碩，平時以打零工維生，2月份過年期間，工地工作變少，收入劇減，加上1月時父親中風臥病在床，許男因此動了歪腦筋；2日下午5時許，騎機車到新北市新莊區中誠街檳榔攤徘徊，見店員一人顧店，上門佯裝買礦泉水。

▼許姓男子父親中風又沒工作，鋌而走險搶檳榔攤8千元後，騎機車逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

許男掏出一百元要店員找零，趁她拉開抽屜時，直接伸手抓了現金8千元後，騎機車逃逸，警方獲報後成立專案小組，沿線調閱監視器，鎖定許男，不到5個小時就在他新北大道住家將他逮補，雖然許男家境困苦，出下策搶錢，訊後警方仍依搶奪罪將他移送法辦。

▼許姓男子父親中風又沒工作，鋌而走險搶檳榔攤8千元，警方不到5小時逮人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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