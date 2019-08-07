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快訊／通緝犯中壢撞5車！警封街「連開4槍」　2嫌趴地上銬

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▲桃市警局保大隊7日晚間在中壢區發現毒品通緝犯，員警連開4槍制止2嫌脫逃。（圖／翻攝自我是中壢人臉書粉絲團）

▲桃市警局保大隊7日晚間在中壢區發現毒品通緝犯，員警連開4槍制止2嫌脫逃。（圖／翻攝自我是中壢人臉書粉絲團）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局保安大隊7日晚間根據線報，有毒品通緝犯在中壢區忠孝路出現，該通緝犯見警車逼近立即駕車逃逸，逃逸途中連續衝撞5輛汽機車，警方為避免波及路人一度封街，對犯嫌轎車輪胎連開4槍，2名犯嫌最後被員警合力壓制逮捕到案，目前已帶回保大隊部偵訊中。

▲桃市警局保大隊7日晚間在中壢區追查毒品通緝犯，員警開4槍制伏嫌犯。（圖／翻攝自我是中壢人臉書粉絲團）

▲桃市警局保大隊7日晚間在中壢區追查毒品通緝犯，員警開4槍制伏嫌犯。（圖／翻攝自我是中壢人臉書粉絲團）

警方指出，保大7日晚間接獲線報，一名毒品通緝犯在中壢區忠孝路126號附近出現，晚間8時15分許，保大巡邏警車趕到現場，這名犯嫌立即上車試圖逃走，因位處鬧區脫逃不易，連續衝撞路旁3輛轎車與2輛機車，警方趕抵後對犯嫌轎車輪胎連開4槍，才將開車犯嫌制伏在地。

▲桃市警局保大隊7日晚間在中壢區追查毒品通緝犯，員警一度封街逮人。（圖／翻攝自我是中壢人臉書粉絲團）

▲桃市警局保大隊7日晚間在中壢區追查毒品通緝犯，員警一度封街逮人。（圖／翻攝自我是中壢人臉書粉絲團）

整起逮捕犯嫌過程，當時雖有市民在旁，員警對犯嫌轎車輪胎開槍，所幸並未傷及路人與犯嫌，順利將2名犯嫌制伏，並在車上起出安非他命二級毒品，全案正由警由保大調查處理中。

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關鍵字：毒品通緝犯,警鬧區開槍,逮捕2嫌,鬧區封街

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