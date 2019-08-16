晚上7點車正多！4歲小妹套雨衣「大雨中撿拖鞋」路中竄出　她一看大人氣炸

▲下大雨視線不佳，小朋友卻在馬路上走動。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名嘉義女網友在臉書氣憤發文，說15號晚上大約7點，路上汽機車還很多，而且還下大雨，突然看到一個大約4、5歲的妹妹自己走在大馬路中間，最後發現小女生走到路旁的一台機車上，推測可能是妹妹鞋子掉了，「但可以不要讓一個這麼小的小朋友自己在馬路上嗎？」「如果撞上了，這難賠了好嗎？」

這位女網友在臉書《爆怨公社》發文，說當時大概晚上7點，路上汽機車都還很多，突然間看到一個大約4、5歲的小朋友，自己一個人在大馬路的中間走動，而且還下著大雨，「結果看到她走到中間撿她掉落的拖鞋……」。原PO說，當下她並沒有看到任何一個大人陪同，心中忍不住冒出OS「X！下大雨欸！還這麼小一隻，如果來車沒看到她怎麼辦？」

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▲小朋友在馬路中間走動，似乎是為了要撿鞋。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO說，她本來想衝下車去帶小女生過馬路，但還好雙向來車都有注意到、停下來等小朋友走到旁邊。後來原PO就發現，妹妹事後走到路邊的一台機車上，被一位大人載走，推測可能是半路鞋子掉落，「但可以不要讓一個這麼小的小朋友自己在馬路上嗎？」

原PO相當生氣，「這位載著小朋友的大人，您腦子還好嗎？如果真的她沒被看到，被撞上要算誰的呀？竟然還自己停在遙遠的路邊，看著她自己走去馬路中間撿鞋子。」女網友也說，還好她上車之後有摸了一下，沒有馬上發動車子轉出去，「如果撞上了，這難賠了好嗎？」

▲網友說，還好小朋友有穿黃色雨衣，比較顯眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

她最後也用hastag補充，「#請問有哪個大人能這麼放心讓自己的小孩在馬路中央遊走的」、「#而且她走路還不是說很穩的欸」、「#照片拍起來比較亮」、「#實際上路有點暗又下著大雨中」、「#沒注意看根本很難會注意到」，並在留言處補充，「大人在遙遠的路邊等她撿完走回去，看了很傻眼，我是開車往前一段才發現原來有大人的。」

看到貼文後，其他人也相當傻眼，「心臟也太大顆了」、「鞋子掉了再買，人怎麼辦」、「這家長有病嗎？天雨路滑，夜晚也看不清楚，這真的會害死小孩跟倒霉撞上去的車」、「這不管有沒有下雨，天亮天黑都應該是大人去撿啊！難道孩子不是他的？誇張」、「鞋子重要還是孩子重要？就算要撿也是大人去撿啊」、「當媽媽的我，看的我膽戰心驚。」

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