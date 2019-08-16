　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

晚上7點車正多！4歲小妹套雨衣「大雨中撿拖鞋」路中竄出　她一看大人氣炸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲下大雨視線不佳，小朋友卻在馬路上走動。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名嘉義女網友在臉書氣憤發文，說15號晚上大約7點，路上汽機車還很多，而且還下大雨，突然看到一個大約4、5歲的妹妹自己走在大馬路中間，最後發現小女生走到路旁的一台機車上，推測可能是妹妹鞋子掉了，「但可以不要讓一個這麼小的小朋友自己在馬路上嗎？」「如果撞上了，這難賠了好嗎？」

這位女網友在臉書《爆怨公社》發文，說當時大概晚上7點，路上汽機車都還很多，突然間看到一個大約4、5歲的小朋友，自己一個人在大馬路的中間走動，而且還下著大雨，「結果看到她走到中間撿她掉落的拖鞋……」。原PO說，當下她並沒有看到任何一個大人陪同，心中忍不住冒出OS「X！下大雨欸！還這麼小一隻，如果來車沒看到她怎麼辦？」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲小朋友在馬路中間走動，似乎是為了要撿鞋。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO說，她本來想衝下車去帶小女生過馬路，但還好雙向來車都有注意到、停下來等小朋友走到旁邊。後來原PO就發現，妹妹事後走到路邊的一台機車上，被一位大人載走，推測可能是半路鞋子掉落，「但可以不要讓一個這麼小的小朋友自己在馬路上嗎？」

原PO相當生氣，「這位載著小朋友的大人，您腦子還好嗎？如果真的她沒被看到，被撞上要算誰的呀？竟然還自己停在遙遠的路邊，看著她自己走去馬路中間撿鞋子。」女網友也說，還好她上車之後有摸了一下，沒有馬上發動車子轉出去，「如果撞上了，這難賠了好嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友說，還好小朋友有穿黃色雨衣，比較顯眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

她最後也用hastag補充，「#請問有哪個大人能這麼放心讓自己的小孩在馬路中央遊走的」、「#而且她走路還不是說很穩的欸」、「#照片拍起來比較亮」、「#實際上路有點暗又下著大雨中」、「#沒注意看根本很難會注意到」，並在留言處補充，「大人在遙遠的路邊等她撿完走回去，看了很傻眼，我是開車往前一段才發現原來有大人的。」

看到貼文後，其他人也相當傻眼，「心臟也太大顆了」、「鞋子掉了再買，人怎麼辦」、「這家長有病嗎？天雨路滑，夜晚也看不清楚，這真的會害死小孩跟倒霉撞上去的車」、「這不管有沒有下雨，天亮天黑都應該是大人去撿啊！難道孩子不是他的？誇張」、「鞋子重要還是孩子重要？就算要撿也是大人去撿啊」、「當媽媽的我，看的我膽戰心驚。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
浩子深夜PO文：再怎麼快樂還是會結束　許願曝「真實心聲」
UberEats正妹吐辛酸：真不是輕鬆工作　照片下方有亮點…
喉嚨咳「白米粒」好臭！醫翻扁桃腺揪「20顆白蟲卵」：全是結石

關鍵字：下雨,馬路,小朋友,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賓士借朋友把妹2天！他一看儀錶板「5燈獎」當場傻眼：要花很多錢嗎…

限量逼出高手！她用羊毛氈「高仿還原」乖乖悠遊卡　網讚爆：求訂

玻璃吸管喝奶綠！妹子「最怕的事」發生了...曝後續：喉嚨很不舒服

不會倒！大型安全帽店滿街開「都誰在逛？」　網揭真相：低調賺

影／售票員二問目的地！她以為周圍太吵...大喊「我要去竹南」　空氣秒凝結了

「好想移民日本」妹子神列5點屌打台灣　他曝一張圖狠戳幻想...差勁至極　

影／老闆賣蔥「一百二十」嚇跑買菜太太　下秒「補樹啦」魔性逆轉：一把嘔熟啦

老公請喝波霸奶綠！她「接過搖兩下」全部黏在杯子上　真相曝光傻眼了

野生「酷斯拉」入侵7縣市　美洲綠鬣蜥飼主須登記、不得繁殖

晚上7點車正多！4歲小妹套雨衣「大雨中撿拖鞋」路中竄出　她一看大人氣炸

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

萌Q胖河豚見活蟹突「兇性大發」 1秒啃斷大螯...網驚：在吃餅乾？

爸溫柔「馬殺雞」女鵝軟嫩圓臉　肉不停抖動...媽笑：這就是人生

范少勳背面單手投籃得分！　小鬼遇豬隊友爆怒氣噗噗

溪水暴漲...台中7浪犬「圍圈搶草皮」　下秒被吞噬！救援人淚：望政府重視

Sunnee「15歲黑長直髮」舊照曝光！　 她一看跪地崩潰：關掉

老公請喝波霸奶綠！她「接過搖兩下」全部黏在杯子上　真相曝光傻眼了

野生「酷斯拉」入侵7縣市　美洲綠鬣蜥飼主須登記、不得繁殖

晚上7點車正多！4歲小妹套雨衣「大雨中撿拖鞋」路中竄出　她一看大人氣炸

颱風旺季月底再遇年度大潮！警戒時間、地點出爐　注意「海水倒灌」致災

嘉義規模4.6有感地震　台鐵台中=沙鹿延誤11班車、1808人

豪雨狂炸彰化路面成瀑布　田中中南路土石坍方雙向封閉

快訊／嘉義、高雄警戒升級！大豪雨炸山區　彭啟明曝「熱帶擾動接力」

快訊／豪雨猛灌+地震！阿里山邊坡坍塌　森鐵暫停行駛

影／雨彈轟高屏！11縣市豪大雨「山區紫爆」　雷暴雨再炸4天…吳德榮：還沒結束

影／彰化暴雨路面變瀑布！王惠美凌晨還醒著　臉書281字詳解大雨原因

蔡阿嘎滯日「700元不便險賠了156萬」！　嗨喊：爽賺回本…細節曝反被電爆

雲端最前線／桃園「結義」恐生變　郭柯王同框喬不攏？

辛辛那提大師賽／費德勒遭21歲小將爆冷　62分鐘打包生涯第2快　

孩子剛出生…他槍戰「對峙警察8hrs」6傷　過程還與女友視訊

鬼月心驚驚　安南醫院旁連2日同時間發生車禍！

2019桃園購物節「啤酒狂歡一杯子」　同樂搶好康

愛用「棉花棒」清耳朵導致恐怖感染　她耳道潰爛5年頭骨慘被侵蝕

張惠慈世青角力賽鍍銀　創中華隊隊史最佳成績

酒醉女遭陌生男「推一把」！林森北路清晨流血鬥毆　警噴辣椒水逮9人

「3.3億男」哈波再見滿貫砲！　費城人9局灌6分逆轉小熊

生活熱門新聞

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專..

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　..

彰化大雨水淹及腰　20年來最嚴..

9縣市豪大雨特報　氣象局：周五..

大型安全帽店滿街開　都誰在逛？

她叫外送「不想剝蝦」開碗蓋驚呆

售票員聽不清！她大聲重覆目的地..

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

即／桃源、那瑪夏16日停班停課

即／豪雨夜襲高雄　甲仙等5區停..

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

即／嘉義4.6地震　最大震度4..

彰化暴雨路面變瀑布！王惠美守到..

11縣市豪大雨　高屏山區紫爆

更多熱門

相關新聞

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

一把蔥要120塊馬上把客人嚇跑，但沒想到根本是烏龍一場！一名女網友表示，她昨晚去買菜，問蔥的價格，當時旁邊也有一位太太也想知道，老闆則回「一百二十」、還碎念「最近蔥比較貴」，旁邊的太太嚇到馬上閃人，原PO則是傻眼「這樣120元？」接著老闆一句話讓網友秒笑噴，「好有畫面」、「有聲音。」

「包吃包喝」她遇超優質老闆　網暴動求職

玻璃吸管喝奶綠！她最怕的事發生了

5人訂4人房　遭收加床費竟嗆：我孩子很小才大二！

5歲兒一席話KO　母洗碗被輾壓：他吵架王

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

楊秋興退黨與馬英九通話　對韓沒一句好話

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

半個台灣紫爆！強雨彈還要炸　專家：再下4－7天

溪水暴漲！7犬受困下秒被洪水沖走

愷樂撐爆細肩帶「水滴胸型」全看光！

應病患少年要求　嫩護士全裸躺床

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　下秒逆轉

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

梁靜茹老公親自出面！被傳離婚一整晚…發聲：開心就好

騎車回母校！女大生遭貨車輾過慘死

比罹癌慘！這病害他小腿破300個洞

嘉義男約趴被放鳥怒「PO裸照讓妳紅」下場曝

更多

最夯影音

更多

父開BMW違停、2歲兒反鎖車內　消防員破窗被怨：為何刮到板金

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

10年沒出柵欄...被養在雜亂垃圾堆　歐告「重獲狗生」初次洗澡露笑容！

10歲女童罹怪病「滿臉皺紋」像60歲 被笑是老阿嬤...她難過：家人也這樣

雙胞胎姊洩藏寶地方　遭其他小朋友狠推坐地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面