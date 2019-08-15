韓國瑜2千萬競選經費給「旭創意」　段宜康爆疑點「先決定總數再來湊帳？」

▲民進黨立委段宜康。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

「政治獻金公開查閱平台」14日正式上線，而高雄市長韓國瑜去年競選經費備受矚目。對此，民進黨立委段宜康就發現，韓國瑜的宣傳支出有7筆經費給了「旭創意」公司，而帳目數字有個疑點，讓他好奇問「會不會很像先決定了總數，再來湊這個帳？」

段宜康列出，韓國瑜的競選經費申報，宣傳支出總共7364萬3115元（133筆），其中有7筆經費給了「旭創意」公司，而且還發現，觀光局長潘恆旭先前當過旭創意總經理，這家公司登記的負責人是潘恒芳，讓他疑惑，「我不知道潘恆旭是不是『旭創意』的真正老板，不過公司名字怎麼不叫「芳創意』？」

▲段宜康爆韓國瑜政治獻金疑點。（圖／翻攝段宜康臉書）



段宜康指出，根據韓國瑜申報的支出，給旭創意的這7筆費用，「265萬717元」、「275萬1434元」、「285萬元」、「288萬8668元」、「333萬6668元」「183萬元」、「369萬2513元」，7筆數字相加起來正好是2千萬元整。

段宜康說，不知道旭創意替韓國瑜真正做了多少工作，不過他們兩邊的算數真的很強，7筆數字相加後「一個2後面接7個0...這真是世界第八大奇觀！」他懷疑，「會不會很像先決定了總數，再來湊這個帳？是減法，不是加法吧？」

對此，韓國瑜競辦發言人何庭歡14日受訪回應，「任何品項的任何支出都如實依法申報，也都有合理的名目支出」；另外潘恒旭的部分，則是委託行銷公關公司進行宣傳的委託費用。潘恒旭接受媒體訪問時則表示，經費主要都用在選舉廣告專案、晚會藝人通告卡司、和一些媒體專案花費等等。

▲ 高市觀光局長潘恒旭 。（圖／記者洪靖宜攝）



有網友留言表示，「這算法真的豪有創意，真是旭創意無誤...」、「好幽默哦！還可以平均分攤一毛也不多」、「作帳作這麼明顯，這程度...」也有網友分析，「哇！這還真是湊巧加起來剛好整數，一般公司在請款百位後都是歸零的啊！這一看就是後面才做的帳，而且是所謂拆帳」。

▲韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）