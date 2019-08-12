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快訊／PO存證信「溫良恭儉，我韓國瑜再也不讓」　限陳宏昌3天內道歉

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▲▼高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

記者王致凱／綜合報導

國民黨中評委陳宏昌批評高雄市長韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂抱女人」，遭國民黨開除黨籍，韓競辦也限時對方3天內道歉，否則採取法律行動。韓國瑜12日晚間在臉書上貼出存證信函，要求陳宏昌公開道歉，否則依刑法加重毀謗罪追究相關責任。韓國瑜說，「從今天開始，溫良恭儉、我韓國瑜再也不會讓！」

韓國瑜臉書全文：

【溫良恭儉、再也不讓】

大家都知道，黑韓產業鏈在最近淒淒慘慘戚戚的台灣經濟裡不可不謂一枝獨秀。

一開始，我本著「愛與包容」以及「黑韓也算另類台灣拚經濟」的心情，對於那些為了利益不惜泯滅良知的抹黑、抹紅、抹黃等栽贓侮蔑者一笑置之。但不得不承認，這世界上就是有些「我只是讓著你、你卻以為我怕你」的白目囡仔。

我韓國瑜自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將、也沒醉過一場酒，狎佞風月之事更是避之唯恐不及，真不知道這位陳宏昌先生是著了哪路小鬼的道，居然敢在湧蓮寺的觀世音菩薩面前為了自己的政治利益漫天撒謊、誹謗他人。

當我聽到他說「夭壽！這樣以後要怎麼教兒子？」時，我立刻決定一定要追究到底、絕不善罷干休，因為如果我們放任這樣一個有錢有勢有身分的知名人士，任意在神明面前歹心烏肚的黑白講，一面陷害同志、一面汙衊清白，我想全台灣做父母都會擔心「夭壽！這樣以後要怎麼教孩子？」所以我希望陳宏昌先生能夠再回到湧蓮寺，好好對著觀世音菩薩的聖面想想這一切的因緣果報。三天之內，我等待您的公開道歉，否則我們律師團將依刑法第310條加重誹謗罪及民法侵權行為，向您追究相關法律責任。

很久以前，我就說過「溫良恭儉、再也不讓」，為了整個台灣社會，我真的要開始「常懷菩薩心，當用霹靂手」。不然，我們政壇一直充斥著這些抹黑不用負責、誹謗不用證據的無恥歪風，哪還有資格談什麼民主價值與人道精神的崇高追求？

所以從今天開始，溫良恭儉、我韓國瑜再也不會讓！

▲▼韓國瑜臉書貼出存證信函，要求陳宏昌3天內公開道歉。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲▼韓國瑜臉書貼出存證信函，要求陳宏昌3天內公開道歉。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

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