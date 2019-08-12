陳宏昌嗆「抱女人」被圍剿　陳其邁：動不動就霸凌別人太可怕

▲國民黨中評委陳宏昌。（圖／東森新聞）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨中評委陳宏昌11日批評高雄市長韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂抱女人」遭開除黨籍，韓國瑜競辦也限對方3天內道歉否則提告。對此，行政院副院長陳其邁12日表示，這是國民黨的家務事，但他覺得還是要有雅量，不要動不動就要霸凌別人或者要黨紀處分。

陳宏昌11日公開批評高雄市長韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂抱女人」，引發外界熱議，事後國民黨新北市黨部決議開除陳宏昌的黨籍；韓國瑜競辦也回應，陳宏昌的「抱女人」說法是相當沉重的指控，12日就會寄出存證信函，限對方3天內道歉，否則將採取下一步法律行動。

對此，陳其邁12日出席高雄橋頭科學園區產學策進會成立大會受訪時表示，這是國民黨的家務事，但他覺得還是要有雅量接受大家不同的意見，「不要動不動就要霸凌別人或者要黨紀處分，這個太可怕，很難想像」。

另外，陳其邁日前批評高雄發生豪大雨韓國瑜卻不在高雄，但桃園發生水災時，市長鄭文燦人卻在日本，被外界質疑陳其邁雙重標準。對此，陳其邁回應，鄭文燦在日本是因公出國進行公務城市交流，但大家都知道，韓國瑜是去選舉，這也要問桃園市市民跟高雄市市民怎樣評價。

陳其邁還說，總不能像陳宏昌或趙守博一批評韓國瑜，就要霸凌、就要罵人家，作為政治人物本來就是可受公評，應要有更多雅量，尤其救災、防災大家都非常關心，不管中央、地方或首長，都要能感同災民的感受，如果不顧災民的感受而有一些政治口水，大可不必。