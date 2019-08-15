凌晨睡網咖！他提款卡被偷急報警…黑衣嫌7hrs落網「神回一理由」網全傻了

▲網男在網咖內熟睡，想不到東西就被偷偷摸走。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

記者朱世凱／綜合報導

不少人都會趁著暑假期間泡在網咖享受電玩世界，更有玩家將網咖當作自己家，玩累了就躺下休息。不過大陸就有一名男子，因為睡得太沉，導致皮包裡頭的提款卡、身分證和手機充電線被人悄悄偷走。警方接到報案電話後，便在7個小時內迅速逮到嫌犯，對方也果斷坦承犯案，不過偷竊的理由卻讓員警和網友相當傻眼。

據《錢江晚報》報導，事發在浙江省海寧市許巷的一間網咖裡，受害人王姓男子13日凌晨因為打了一整晚的電玩，便躺在兩張椅子湊成的「床」上入睡；不久，一名身穿黑衣的男子見到王男毫無防備的情況下，就偷偷摸走對方放在電腦桌上的提款卡、身分證，就連手機的充電線也不放過。

當天早上10點多左右，王男迷迷糊糊睡醒後發現貴重物品不翼而飛，隨即撥打電話報警。員警透過網咖內的監視器一看，認為黑衣男嫌疑最大，於是詢問網咖人員關於嫌犯的身分。但工作人員說，黑衣男進入網咖後並沒有登記上網，只是在裡面轉來轉去，大家以為黑衣男是在找朋友，所以就沒有多問。

員警仔細比對黑衣男進入和離開網咖的影像後，王男突然告訴員警一個重要線索，「嫌犯的看著有些臉熟，以前在這家網咖和旁邊的棋牌室都有看見過。」警方最後在黑衣男犯案的7小時內，於棋牌室附近發現對方身影。據悉，熊姓嫌犯今年28歲，他當看見王男熟睡沒有警覺心，所以就偷走東西。

▼熊姓嫌犯很快就落網。（圖／翻攝自錢江晚報）

他還說，自己曾在網咖上網的時候被偷過手機、錢包的經歷，所以就想用相似手法施加在其他人身上。不僅是員警，就連網友聽完都被這荒謬理由感到傻眼，目前，熊男因為盜竊一事被海寧警方處以行政拘留10日的處分。